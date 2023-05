Roma, ruba le sigarette poi distrugge due attività: arrestato

Un 31enne ha creato il panico, ieri pomeriggio, venerdì 5 maggio, in due esercizi commerciali situati in via Merulana a Roma. Prima ha rubato delle sigarette, poi quando il titolare della tabaccheria ha cercato di fermarlo, è ‘impazzito’ e iniziato prima a discutere animatamente con il gestore per poi passare alle mani. Non contento ha preso una bottiglia e l’ha infranta contro la vetrina della tabaccheria, provocando danni evidenti.

Il 31enne ha prima danneggiato una tabaccheria poi una pizzeria

Tutto si è consumato in una manciata di minuti. Pochi minuti sono bastati all’uomo per creare il caos nel quartiere. Perché il 31enne, non contento, si è introdotto in una pizzeria situata accanto al negozio dal quale aveva appena sottratto le sigarette e, ancora una volta, ha dato di matto. Ha distrutto parte degli arredi del locale e danneggiato la porta di ingresso.

L’intervento di un carabinieri libero dal servizio

Difficile riuscire a fermare quel 31enne che sembrava invasato. Ma, per fortuna, un carabiniere libero dal servizio ha visto quello che stava succedendo ed è intervenuto prontamente per cercare di riportare la calma. Per niente facile, anche per il militare riuscire a fermare quell’uomo che ha continuato a dimenarsi, anche con calci e spinte, per niente intenzionato a collaborare con il carabiniere, in aiuto del quale sono arrivati i colleghi di Piazza Dante.

L’uomo è stato bloccato e arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale

Alla fine il 31enne è stato bloccato e arrestato e dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Ora l’uomo, identificato dalle forze dell’ordine come un senzatetto originario del Senegal, è a disposizione dell’autorità giudiziaria, nelle prossime ore dovrà comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto. In quella sede potrà anche decidere di rilasciare dichiarazioni per chiarire le ragioni del suo gesto.