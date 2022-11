Roma, sale sul cornicione e minaccia di buttarsi dal terzo piano: salvata in extremis

Tanta paura questa mattina nel Centro storico a Roma, poco prima delle 12 una donna di 49 anni è salita sul cornicione di un palazzo al terzo piano e ha minacciato di buttarsi di sotto. Decisa a farla finita la 49enne ha richiamato l’attenzione dei passanti e degli altri condomini che hanno prontamente chiamato i soccorsi.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco si sono precipitati sul posto e hanno forzato la porta d’ingresso dell’abitazione della donna. Dopo una breve opera di convincimento i soccorritori sono riusciti nell’intento di far desistere la donna che è stata fatta rientrare in casa e messa al sicuro. In breve sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di San Lorenzo in Lucina e sono stati anche allertati i sanitari del 118.

Sono stati proprio gli operatori del 118 a trasportare la 49enne all’ospedale Santo Spirito di Roma, per le cure del caso. Per fortuna grazie alla tempestiva richiesta di aiuto, alla prontezza dei soccorritori e alle capacità di persuasione di questi ultimi, quella che rischiava di diventare una tragedia ha avuto un lieto fine.