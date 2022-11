Accusato di aver lanciato la figlia dal terzo piano: “Soffro di crisi di panico”

In provincia di Salerno, un uomo è accusato di aver lanciato dal balcone la propria figlia. Secondo i Carabinieri che stanno conducendo le indagini, l’uomo avrebbe buttato giù la piccola perchè in un profondo stato depressivo, dimostrato peraltro anche da recenti diagnosi mediche, peraltro fatte poche giorni prima del tentato omicidio. La bambina è viva per miracolo, considerato come un telaio abbia ammortizzato l’impatto con l’asfalto e gli abbia solo procurato la rottura della spalla.