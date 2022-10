Roma, seminano il panico sul tram: minacciano i passeggeri con dei cacciaviti

Hanno creato il panico sul tram molestando i passeggeri che si trovavano a bordo. In due oggi pomeriggio “armati” di cacciativi” sono saliti sul mezzo pubblico e hanno spaventato le persone che si trovavano a bordo. I presenti hanno temuto per la loro incolumità quando hanno visto i due uomini che li infastidivano con insistenza impugnando dei giraviti. C’è stato un fuggi fuggi generale. Chi è riuscito è sceso velocemente dal tram e qualcuno ha dato l’allarme in Polizia.

Cosa è successo

È successo oggi pomeriggio su via Prenestina. Tanta la paura per i presenti almeno fino a quando i due, dopo aver seminato il panico non hanno deciso di scendere dal tram e far perdere le loro tracce. Quando il mezzo pubblico è arrivato su via Olevano Romano nella zona di Centocelle, sono saliti a bordo gli agenti di Polizia che hanno constatato che effettivamente i due uomini si erano dileguati e hanno potuto solo raccogliere le testimonianze del conducente del mezzo e di quanti non erano ancora riusciti a scappare.

Nonostante l’impossibilità di rintracciare i due, i poliziotti hanno potuto constatare che per fortuna non si era registrata alcuna conseguenza per i passeggeri e per il mezzo, nonostante i due secondo i racconti resi dai presenti avrebbero anche preso a calci i sedili del mezzo pubblico.