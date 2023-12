Roma, sequestrate 6 tonnellate di botti illegali al Prenestino

La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato 6 tonnellate di botti illegali pari a oltre 310.000 pezzi. Il blitz nella zona del Prenestino: confiscati oltre 300mila pezzi.

Nella giornata di ieri, 29 dicembre 2023, i militari del Gruppo Pronto Impiego Roma, in servizio di controllo economico del territorio, hanno rinvenuto, a bordo di tre furgoni, oltre 310.000 artifici pirotecnici, pari a circa 6.000 chilogrammi di materiale esplodente.

Negli ultimi giorni sono diverse le operazioni analoghe portate a termine dalle forze dell’ordine. Sempre la Finanza aveva sequestrato a Roma, tra le zone di Boccea, Esquilino, Centocelle, Alessandrino e Ostia, oltre 115mila artifici pirotecnici, pari a circa 4.200 chilogrammi. A Palestrina, invece, è stata la Polizia a mettere le mani su 130kg di botti illegali, confiscandoli e ritirandoli dal mercato nero.

Sequestrati botti illegali al Prenestino

Tornando alla notizia di apertura, il sequestro al Prenestino ha riguardato un quantitativo di materia pirica attiva pari a 600 chilogrammi. Il tutto detenuto in assenza delle prescritte cautele di pubblica sicurezza: il blitz delle Fiamme Gialle è scattato in prossimità di Via dell’Omo.

Qualora immessa sul mercato la merce sottoposta a sequestro avrebbe fruttato ricavi per diverse migliaia di euro. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza di Roma a salvaguardia dell’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini.

