Roma, sfondano la vetrina e fanno razzia: ladri in fuga con 20mila euro

Roma. Ancora un furto presso la catena Risparmio Casa. Hanno sfondato la vetrina con tanto di carroattrezzi ed una volta entrati nell’esercizio i ladri hanno fatto razzia di quanto presente all’interno. Un colpo ben studiato quello messo a segno questa notte e che ha fruttato ai malviventi la bellezza di 20mila euro. Dopo il furto, i ladri sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Attualmente in corso le indagini per risalire ai responsabili.

Il furto questa notte al Risparmio Casa

I fatti sono avvenuti questa notte intorno alle 3.10. Siamo in via del Torraccio di Torrenova, alla periferia est della Capitale. A finire nel mirino dei malviventi la catena di casalinghi e detersivi ‘Risparmio Casa’. I ladri si sono introdotti nel locale sfondandone la vetrina con un carroattrezzi ed utilizzando la tecnica definita ‘a spaccata’. Una volta dentro hanno fatto razzia di quanto ci fosse all’interno portandosi a casa un bottino pari a 20mila euro. Messo a segno il colpo, i malviventi sono scappati. In corso le indagini da parte delle autorità.

Analoghi furti a Pomezia e Anzio

Scattato l’allarme, sono posto sono giunti gli uomini della sezione Volanti della polizia che stanno attualmente conducendo le indagini al fine di risalire ai malviventi e porre così la parola fine alla scia di furti che sta interessando questa catena. Infatti solamente due giorni fa, a finire nel mirino dei ladri un altro store ‘Risparmio Casa’ sito, questa volta, a Pomezia e precisamente in via Naro. Ma non solo. Quelli che sembrano essere gli stessi autori del tentato furto a Pomezia,poco prima, avevano messo a segno un altro colpo ad Anzio, sulla Nettunense e sempre all’interno di un punto vendita Risparmio Casa. La tecnica usata dai malviventi era sempre la stessa, ovvero utilizzare un’auto come ariete per sfondare la vetrina del negozio.