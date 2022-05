Roma, si becca un pugno in faccia a Termini per pochi spicci: «Voleva il resto della macchinetta»

Beccarsi un pugno in faccia per pochi spiccioli. E’ questa l’ultima vicenda che arriva dalla Stazione Termini a Roma, teatro negli ultimi tempi di numerosi episodi di degrado. Per questo, ormai da tempo, le forze dell’ordine hanno intensificato controlli e verifiche per restituire al principale scalo della Capitale l’immagine che merita.

Rapina a Termini

Veniamo all’accaduto. Vittima dell’aggressione è stato un viaggiatore che stava acquistando dei biglietti ad una macchinetta automatica. Ma non appena da quest’ultima è fuoriuscito il resto che gli spettava un uomo gli si è avventato addosso con il preciso intento di sottrargli il denaro. Ma la vittima ha reagito e così si è beccata un pugno in faccia.

Cinque arresti nelle ultime 24 ore nell’area della Stazione

L’episodio non è l’unico accaduto nelle ultime ore. Basti pensare che i Carabinieri, negli ultimi due giorni, hanno arrestato ben 5 persone, di cui 3 per rapina e due per furto. Tra questi anche due tunisini che avevano preso di mira i turisti con la tecnica dello “sgambetto”.

Arrestato 46enne straniero a Roma

Tornando all’aggressione alla biglietteria automatica, nei pressi del luogo dell’aggressione c’era però una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Scalo Termini che ha subito fermato e arrestato in flagranza il rapinatore. Si tratta di un cittadino del Bangladesh di 46 anni con precedenti e già sottoposto al divieto di accesso all’area della stazione Termini. Il denaro è così stato restituito al legittimo proprietario. L’indagato è stato invece condotto in udienza dove l’arresto è stato convalidato.

Leggi anche: Roma, due turisti fermano i Carabinieri vicino a Termini: «Aiutateci ci hanno rapinato»