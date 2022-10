Roma, strade chiuse e deviazioni nel weekend: CGIL e manifestazioni nelle piazze, poi lo sport dall’Olimpico al litorale

Si preannuncia un weekend da bollino nero sul fronte della viabilità a Roma. Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 è infatti fitta l’agenda degli appuntamenti in città, dalle manifestazioni di Piazza a tutta una serie di eventi sportivi che, di fatto, paralizzeranno la circolazione dalla zona dell’Olimpico fino al litorale. Vediamo dunque tutte i dettagli in merito.

Manifestazione CGIL sabato 8 ottobre

Partiamo da domani. Doppia manifestazione con corteo per ricordare a distanza di un anno i fatti accaduti il 9 ottobre 2021 alla sede della Cgil in Corso Italia. Dalle 13 alle 18 circa 10 mila persone sfileranno in corteo da piazza della Repubblica a piazza del Popolo percorrendo il seguente itinerario: via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via e piazza Barberini, via Sistina, piazza della Trinità dei Monti, viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele d’Annunzio.

Dalle 13,30 alle 14,30 altre 500 persone, inoltre, partiranno da Corso d’Italia (nei pressi della sede della Cgil) per arrivare a piazza Barberini (dove si uniranno agli altri manifestanti) percorrendo Corso d’Italia, piazzale del Brasile e via Vittorio Veneto.

Strade chiuse e deviazioni

Chiusure al traffico e possibili deviazioni per le seguenti linee del trasporto pubblico: H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 89, 92, 100, 117, 119, 160, 170, 223, 360, 490, 492, 495, 590, 910, C3.

Serata evento all’Atlantico all’Eur

Dalle 21 invece sempre di domani, presso la struttura Atlantico Live, in via dell’Oceano Atlantico n.271/d, evento musicale con la prevista affluenza di circa 1.200 spettatori. Entro le 8 è disposto lo di tutti i veicoli in sosta compresi i motoveicoli, i ciclomotori, i monopattini ed i velocipedi, e l’allontanamento dei veicoli in sosta, anche tramite la rimozione forzata, nella porzione stradale che costeggia viale dell’Oceano Atlantico e laterale di via Cristoforo Colombo.

Sport alla Cecchignola domenica

Passiamo alla giornata di domenica. Alla Cecchignola, dalle 9,30 alle 11,30 è in programma una corsa podistica con chiusure su via degli Arditi, viale dell’Esercito e largo dei Carabinieri. Durante la gara, la 789F sarà deviata, in entrambe le direzioni, su via di Tor Pagnotta, saltando una fermata a piazza dei Carabineri e 2 a viale dell’Esercito; la 763, invece, sarà deviata su vicolo Colle della Strega, saltando 8 fermate (4 su via degli Arditi, 3 a viale dell’Esercito e una a via Laurentina).

Manifestazione al Pigneto contro le aggressioni

Nella stessa giornata mobilitazione al Pigneto. Dalle 18 alle 20, al Pigneto, manifestazione a sostegno delle vittime delle recenti aggressioni accadute nel quartiere. Previsto un corteo da piazza del Pigneto sino al Parco del Mausoleo Torrione (via Prenestina 73) percorrendo il seguente itinerario: via Aquila, via Ascoli Piceno, via del Pigneto, via Giovanni Brancaleone, piazza Nuccitelli, via Ettore Giovenale, via Prenestina. Possibili rallentamenti per la viabilità. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 100 persone.

Roma Lecce allo stadio Olimpico di Roma

Ma domenica 9 ottobre è anche il giorno di Roma Lecce allo Stadio Olimpico, match valevole per il campionato di Serie A. Previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima della partita (qui il piano completo della viabilità).

Triathlon Olimpico a Ostia

Chiudiamo con la viabilità prevista sul litorale e in particolare ad Ostia dove, come vi abbiamo spiegato qui nel dettaglio, a causa di una manifestazione sportiva sarà interdetto al traffico parte del lungomare e della Cristoforo Colombo. L’evento, il Triathlon Olimpico, inizierà alle 11.00.