Roma, tenta il suicidio da Ponte Duca D’Aosta: 25enne salvata in extremis

Grande paura ieri sera per un tentato suicidio. È stata una pattuglia del II Gruppo Parioli della Polizia di Roma Capitale ad intervenire su Ponte Duca D’Aosta per far desistere la giovane protagonista della vicenda. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme agli agenti che si trovavano nei pressi dello Stadio Olimpico, per svolgere controlli in occasione di un concerto. Diverse persone si erano spaventate vedendo una ragazza che, seduta sulla balaustra del ponte, manifestava il chiaro intento di buttarsi nel Tevere.

La corsa dei vigili e le trattative per dissuadere la ragazza

Provvidenziale l’intervento dei vigili che sono accorsi sul posto per avviare un dialogo con la ragazza e convincerla a desistere dal suo intento suicida . La pattuglia si è avvicinata in modo cauto e con delicatezza è riuscita a conquistare la fiducia della giovane, finchè è riuscita a farla scendere dalla balaustra. Sono stati momenti di grande tensione, quelli che si sono vissuti. Granda lo spavento non solo per tutti coloro che trovandosi a passare hanno ben capito quello che stava succedendo, ma anche per agli agenti che hanno avuto in non facile compito di salvare la vita della ragazza, poi identificata come una cittadina di nazionalità italiana di 25 anni.

La 25enne ha raccontato agli agenti le motivazioni che l’avevano spinta a tentare il suicidio

La venticinquenne, una volta calmatasi e recuperata la lucidità, ha raccontato agli agenti di alcuni problemi familiari, ammettendo di essere uscita nel pomeriggio dalla sua abitazione in zona Monte Mario, già con l’intenzione di voler compiere un gesto estremo. La ragazza è stata affidata alle cure dei sanitari che la sottoporranno agli accertamenti del caso. Gli uomini della Polizia locale, intanto, hanno rintracciato la mamma della 25enne e le hanno raccontato quanto era successo. La donna si è precipitata a riabbracciare la figlia.