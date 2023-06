Roma, tre 16enni pestati dagli agenti: i 5 minuti di follia dei poliziotti in un video

La Procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini sul pestaggio che ha avuto come vittime tre ragazzini di 16 anni. Un fatto inspiegabile in sé, soprattutto quando autori dell’aggressione sono poliziotti. I fatti si sono consumati nella tarda serata del 9 giugno del 2022, e tutto è stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza che hanno incastrato i tre agenti.

Il racconto delle tre vittime dell’aggressione

Si è trattato di 5 minuti di follia. I tre ragazzini, alle 23 e 55, erano diretti al Mc Donald’s, come riporta La Repubblica, nei pressi della Circonvallazione Cornelia quando sono arrivati e subito dopo sono sopraggiunte anche due pattuglie della Polizia. Dopo quei fatidici 5 minuti le auto blu vanno via. Ma in quel lasso temporale cosa è successo? I tre 16enne racconteranno di essere stati picchiati dai poliziotti e a uno questi ultimi avrebbero anche spaccato il cellulare con il quale stava cercando di chiedere aiuto al padre. Fatti che hanno trovato conferme nelle immagini delle telecamere.

La chiusura indagini e le accuse nei confronti degli agenti

Ora la Procura ha chiuso le indagini a carico degli agenti e, sulla base dei racconti delle vittime e dei video reperiti dagli investigatori che confermerebbero il racconto dei ragazzini, l’accusa per tutti è di abuso d’ufficio e lesioni. A uno viene contestato anche il danneggiamento, mentre un altro di depistaggio, in quanto avrebbe negato i fatti realmente accaduti.

I poliziotti erano andati sul posto per una rissa tra stranieri, ma…

L’aggressione s’è consumata in un brevissimo lasso temporale. I poliziotti erano stati inviati sul posto dalla centrale operativa per una rissa tra stranieri. Ma una volta arrivati sul posto avevano trovato solo il gruppo di ragazzini che stava giocando con il carrello della spesa. A quel punto, secondo il racconto delle vittime, non ci sarebbe stato niente altro che l’aggressione. Una scarica di botte ingiustificate, come avrebbero poi raccontato agli investigatori.