Roma, troppo nervoso al controllo confessa: “Sto trasportando droga”. In auto 5Kg di cocaina

Sono stati fermati per un normale controllo di routine ma sono finiti in arresto. Il motivo? Gli occupanti, due uomini rispettivamente di 53 e 30 anni, il primo italiano, il secondo romeno, avevano a bordo ben 5kg di cocaina. E i poliziotti non hanno dovuto nemmeno cercarla dato che, preso dal panico, uno dei due ha subito confessato tutto agli agenti. “Abbiamo della droga con noi!”.

Corrieri della droga arrestati sull’Autostrada Roma Teramo

Il tutto è successo nel pomeriggio del 26 gennaio scorso. L’arresto è avvenuto sull’autostrada A/24 all’altezza del Km 4+800 direzione l’Aquila durante un consueto controllo di una autovettura. I due occupanti infatti, come detto, a causa del loro atteggiamento nervoso già nelle prime fasi del controllo, avevano subito destato sospetto negli investigatori; dopodiché ci ha pensato il 53enne, conducente dell’auto, incalzato dai poliziotti a riferire quali fossero le ragioni di tale nervosismo, a confessare tutto: l’uomo ha ammesso che all’interno del veicolo c’era una busta in plastica posta sul lato del passeggero – proprio tra i piedi del 30enne – che conteneva della sostanza stupefacente non meglio specificata.

La perquisizione

A seguito di tale ammissione i poliziotti hanno perquisito il veicolo, accertando che all’interno della busta indicata vi erano effettivamente 5 pacchi di cellophane trasparente contenenti una polverina bianca, risultata poi essere cocaina. All’interno del portafogli del passeggero è stato inoltre trovato del denaro contante pari ad un importo di 790 euro. Terminata la perquisizione, i due uomini privi di precedenti di polizia, sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia per la compilazione degli atti di rito in attesa di essere associati presso una Casa Circondariale. In seguito alla richiesta della locale Procura, il Gip ha convalidato gli arresti e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Ad eseguire l’arresto è stato il personale dei Falchi della Squadra Mobile.

