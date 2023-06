Roma, turisti nel mirino dei ladri nei musei e nei parchi: 12 arresti

Sceglievano i posti nei quali mettere a segno i colpi con cura: mezzi pubblici e luoghi di interesse artistico e culturale dove era più facile prendere di mira i turisti. Ma i Carabinieri del Gruppo Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno svolto servizi di controllo mirati, e hanno arrestato 12 persone con l’accusa di furto.

Accerchiano una turista per rubarle il portafogli

In via Claudia nei pressi del “Parco del Celio”, i Carabinieri del Nucleo Operativo Roma San Pietro hanno sorpreso un gruppo di tre persone di 18, 20 e 31 anni, tutti di nazionalità romena, mentre accerchiavano una turista tedesca e, dopo averla distratta sono riusciti a rubare con destrezza il portafoglio che la donna custodiva all’interno del suo zaino.

Turista accerchiato e derubato da tre donne

Nei pressi di via Cavour, una pattuglia di Carabinieri in borghese del Comando di Roma Piazza Venezia ha individuato e bloccato un altro gruppo formato da tre donne ventenni, tutte di origini romene e con precedenti, subito dopo essersi impossessate di un portafoglio di un turista argentino diretto verso la Basilica di S. Maria Maggiore.

Straniero derubato mentre fa la fila ai Musei Vaticani

I Carabinieri della Stazione di Roma San Pietro e dell’8 Reggimento Lazio hanno sorpreso 2 donne di origini serbe di 25 e 21 anni, subito dopo aver rubato un portafoglio ad una turista giapponese di 75 anni, in attesa di entrare ai Musei Vaticani. Altre quattro persone in diversi episodi, sono state arrestate nei pressi della fermata ATAC di via Marconi e sulle banchine delle fermate “Termini, Ottaviano e Vittorio Emanuele”. Le vittime hanno sporto denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati.

Nei prossimi giorni i servizi di controllo sul territorio, con particolare attenzione nei luoghi di interesse culturale, continueranno da parte delle forze dell’ordine, per evitare che i visitatori che scelgono Roma come meta turistica possano essere presi di mira da malintenzionati.