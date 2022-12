Roma, ubriachi festeggiano la vittoria dell’Inghilterra e sfondano una vetrina: denunciati

Hanno rotto a pugni la vetrina di una gelateria di piazza Navona. Due inglesi per festeggiare la vittoria della loro squadra contro il Senegal ai Mondiali e il conseguente passaggio del turno ai quarti di finale sono andati in giro per le strade del centro gridando, fino a quando si sono trovati davanti all’esercizio commerciale e hanno iniziato a prendere a pugni la vetrina.

Pugni contro la vetrina della gelateria

Si tratta di due uomini che poco dopo le 22, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, hanno raggiunto la gelateria di piazza Navona e si sono scagliati, senza alcun motivo apparente, contro la vetrina. In quel momento nel negozio c’erano diversi clienti che di fronte al trambusto provocato dalla coppia di inglesi, temendo anche per la propria incolumità, si sono spaventati tanto da chiedere l’intervento dei Carabinieri.

I militari sono arrivati subito e in breve e hanno ricostruito quanto era accaduto, grazie anche alle testimonianze rese dai presenti. Una volta accertata la responsabilità dei due stranieri hanno proceduto a redigere, a carico dei due, informativa di reato per il reato di danneggiamento.