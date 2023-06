Roma, voragine (bis) in via Giannetto Valli: l’asfalto frana di nuovo, a rischio palazzina, evacuato lo stabile(VIDEO)

La strada di via Giannetto Valli, al civico 80 è sprofondata nuovamente. A pochi giorni dalla riparazione, che ha necessitato, per il riempimento dell’immensa buca, di circa 90 metri cubi di materiale, il manto stradale ha ceduto nuovamente e nello stesso punto… è ‘tornata’ la voragine. L’intervento era stato effettuato a fine aprile e, a distanza di poco più di un mese, si è verificato un altro cedimento. L’allarme è scattato immediatamente tra i residenti con un tam tam sui social ed è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Strada chiusa ed evacuato il primo piano dello stabile

La strada è stata chiusa al traffico, ma è stato ritenuto opportuno anche l’evacuazione del primo piano della palazzina, visto che stavolta ha ceduto anche parte del muro adiacente. Sul posto sono accorsi sul posto gli agenti della Polizia locale, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile di Roma Capitale, il Dipartimento CSIMU e la Direzione Tecnica del Municipio Roma XI Arvalia Portuense. L’immensa buca è piena di acqua e si sta aspettando l’intervento di Acea. Spetterà a quest’ultima chiudere la tubatura principale per consentire l’intervento di riparazione, mentre si sta già cercando di diminuire la quantità di acqua con un’idrovora.

L’incredulità e la paura tra i residenti

I cittadini sono rimasti basiti, consapevoli dell’intervento di riparazione fatto un mese e mezzo fa. Qualcuno, non si sa se come invito o con sarcasmo scrive a corredo di un post nel quale sono riportate le immagini della falla: ‘Facciamo le cose per bene in modo che durino nel tempo’. Ma i residenti, preoccupanti per questo ulteriore cedimento, intervengono anche per invitare le forze dell’ordine a garantire la sicurezza dei cittadini. (foto di Enrico Nacca)