Santi Pietro e Paolo: cosa fare oggi a Roma e gli eventi da non perdere

Roma. Oggi è 29 giugno, sapete cosa significa vero? Una delle ricorrenze più attese dalla Capitale: si celebrano i Santi Pietro e Paolo. Un giorno che quest’anno capita nel bel mezzo della settimana. Ma sarà comunque un giorno di stop che, in un periodo tanto caldo, non fa per nulla male! Ecco cosa fare oggi.

Santi Pietro e Paolo: Appuntamento con Il Cinema in piazza

Proprio a piazza San Cosimato a Trastevere, ci sarà una pellicola da non perdere assolutamente: sarà proiettato il film “Il delitto perfetto” di Alfred Hitchcock. Poi, al Parco della Cervelletta l’appuntamento è con “Frankestein Junior” di Mel Brooks. Infine, al Parco di Monte Ciocci in proiezione ci sarà “Rosso Sangue” di Leos Carax. Ricordiamo, inoltre, che Il Cinema in piazza è sempre gratuito e non è necessaria la prenotazione per partecipare alle proiezioni.

Ancora film: L’Isola del Cinema

Gli appuntamenti con il cinema, però non finiscono qui: torna oggi anche L’Isola del Cinema all’Isola Tiberina con un ricco programma che accompagnerà i golosi di pellicole per l’intera estate. Mercoledì 29 giugno nell’Arena Lexus ci sarà “Poeti all’Isola” e “Finale a Sorpresa” di Mariano Cohn, Gastón Duprat. Nell’area Cinelab, poi, potrete trocare “Quindi arrivammo a Roma – La seconda nascita della Città Eterna” di Alessandro Galluzzi.

The Scoop Jazz Band

Il 29 giugno, a Villa Celimontana, arriva anche la musica. E che musica! Ci sarà La Scoop Jazz Band, composta da un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues, che propone un repertorio davvero entusiasmante, con standard jazz e classici blues e swing. Non mancheranno ovviamente anche le reinterpretazioni originali con tante influenze ritmiche e melodiche. Davvero da non perdere!

All’Auditorium Parco della Musica arriva Skunk Anansie

Nell’ambito del ricco cartellone di Rock in Roma, proprio oggi, mercoledì 29 giugno, arriva alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica una delle rock band britanniche più amate di tutti i tempi: Skunk Anansie. Ben 25 anni di carriera e successi internazionali.

Tramonto sul Quartiere Coppedè

Chiudiamo la nostra rassegna di eventi imperdibili per oggi con la visita speciale al Quartiere Coppedè in occasione di San Pietro e Paolo. Il quartiere non ha di certo bisogno di presentazioni: le architetture moderne trasportano il visitatore in un mondo fantastico senza tempo con eclettiche ed affascinanti influenze artistiche di ogni tempo. Un complesso di 26 palazzine e 17 villini, realizzato tra il 1913 e il 1926 dall’originale architetto Gino Coppedè. La Fontana delle Rane, il Villino delle Fate e la Palazzina del Ragno rendono, poi, questo luogo davvero una fiaba. L’appuntamento è fissato per oggi, 29 giugno, alle pre 18, in piazza Mincio alla Fontana delle Rane.