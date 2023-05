Scandalo in Tribunale, il bar del Palazzo di giustizia non rilascia scontrini: beccato da Striscia la Notizia

Striscia la notizia ha beccato in fallo anche il bar del tribunale di piazzale Clodio reo di non fare gli scontrini a tutti i suoi clienti. Non si tratta del primo caso scoperto dal tv satirico in onda su Canale 5, visto che qualche tempo fa, precisamente a marzo scorso, era stata evidenziata situazione analoga nel bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6, Eur Torrino, che non faceva gli scontrini.

Il servizio del tg satirico andato in onda ieri sera

Nella puntata di ieri sera, martedì 2 maggio, è andato in onda il servizio realizzato da Jimmy Ghione. Tantissimi i clienti che fanno tappa nel locale, consumano colazioni, aperitivi o altro e spesso vanno via dopo aver pagato e ricevuto il resto, ma senza ricevere il documento fiscale. Scene già singolari di per sè che destano ulteriore incredulità quando tra i clienti si fa spazio un carabiniere in divisa.

La fragorosa risata del barista beccato in fallo da Ghione

Ghione, dopo aver osservato a distanza l’andirivieni all’interno del bar si avvicina alla cassa e dice: “Dopo tutto quello che è successo, proprio in tribunale ci scordiamo di fare gli scontrini?”. L’intervento dell’inviato del tg satirico viene accolto dal barista con una fragorosa risata. Ma ben presto lo scambio di battute viene interrotto dall’arrivo delle forze dell’ordine che lo invitano ad uscire perché “non si possono fare riprese all’interno”.

Un epilogo ben diverso da quanto avvenne al bar dell’Agenzia delle Entrate

Un epilogo ben diverso da quanto avvenuto, da un medesimo blitz di Striscia la Notizia all’interno del bar dell’Agenzia delle Entrate, sempre per la mancata emissione del documento fiscale alla cassa. In quel caso, però, era finita in tutt’altro modo. Il titolare del locale non aveva preso affatto bene quell’’ingerenza’ e aveva preso a spintoni e minacciato, anche pesantemente: “Prendo un coltello e ti ammazzo”.