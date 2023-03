Roma, il bar dell’Agenzia delle Entrate ora fa gli scontrini: la svolta dopo Striscia la Notizia

Ora, però, dopo l’ennesimo intervento del Tg satirico, il bar dell’Agenzia delle Entrate si è messo finalmente a fare scontrini. Ora, insomma, se si va a prendere un caffè al bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6, ecco che magicamente, si riceve anche uno scontrino. Certo, gioco forza l’ha fatto la grande figuraccia fatta circa una settimana proprio dai suoi gestori, quando Jimmy Ghione, è stato prima spintonato e poi minacciato addirittura di morte. Il tutto perché l’attività in questione era stata pizzicata nell’assenza di qualsivoglia registrazione fiscale. Insomma, c’è voluta una bella scossa mediatica per far funzionare finalmente le cose. Ora, al registratore di cassa c’è qualcuno che, velocemente, batte gli scontrini dopo la consumazione dei clienti.