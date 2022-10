Sciopero Cotral venerdì 21 ottobre 2022 nel Lazio: gli orari, a rischio la Roma-Viterbo

Sciopero Cotral in programma per venerdì 21 ottobre 2022. Disagi in vista per i pendolari che si spostano con il Cotral per l’agitazione di 24 ore indetta dal Sindacato FAISA e CISAL: a Roma e Provincia – ma anche sul resto del territorio regionale – si rischiano pertanto ripercussioni sulla circolazione sul fronte del trasporto pubblico. In particolare oltre ai bus, a fermarsi sarà la Metromare, ovvero la ex Roma Lido, e la Roma Viterbo.

Gli orari dello sciopero Cotral e le fasce di garanzia

Lo stato di agitazione e il conseguente possibile stop alle corse è fissato, come inizio, alle 00:01 del 21 ottobre. Dalle 5.30 alle 8.30 il servizio tornerà regolare per le cosiddette fasce di garanzie; nuovi blocchi quindi dalle 8.31 alle 16.59 e poi dalle 20.01 alle 24.00. In mezzo la seconda fascia di garanzia dalle 17.00 alle 20.00.

Ricapitolando dunque ecco gli orari dello sciopero di venerdì:

00:01 alle 5:29 – Sciopero

5:30 alle 8:30 – Servizio Regolare, 1° fascia di garanzia

8:31 alle 16:59 – Sciopero

17:00 alle 20:00 – Servizio Regolare, 2° fascia di garanzia

20:01 alle 24:00 – Sciopero

Le motivazioni

Ad indire lo sciopero, come detto, è stato il Sindacato FAISA Cisal. Tra le motivazioni circa l’iniziativa viene indicato “il perdurare delle problematiche oggetto della vertenza dopo una prima azione di sciopero del 16 settembre 2022”. Per conoscere lo stato del servizio in tempo reale sono a disposizione gli account social di Cotral (qui uno dei collegamenti diretti).