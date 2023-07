Scontro bus-moto sulla Colombo: grave Ferdinando Mezzelani, fotografo dello Sport

È grave il celebre fotografo Ferdinando Mezzelani, e avrebbe perso parte di una gamba. Il 59enne, noto reporter del mondo dello sport, era a bordo della sua moto, una Bmw Rt, si è scontrato con un autobus della linea 709 sulla Cristoforo Colombo. L’incidente è avvenuto alle 7.30 della mattinata di ieri. La dinamica è ancora poco chiara, ma sul fatto stanno indagando i caschi bianchi del gruppo Pronto intervento Traffico.

Uno dei due mezzi ha eseguito una manovra azzardata. Questa l’ipotesi

Il sinistro tra il fotografo e il bus è avvenuto all’altezza di Malafede e la polizia locale del Decimo Mare sta ricostruendo l’accaduto. Entrambi i mezzi viaggiavano nella stessa corsia, quando l’autobus si è dovuto accostare per immettersi sulla laterale e raggiungere un gruppo di passeggeri presso la fermata. Qui sarebbe avvenuto il contatto, con Mezzelani a finire a terra e poi sotto il pullman. Immediata la richiesta di soccorsi; il professionista è stato trasportato al San Camillo in codice rosso e pare abbia perso pare di un arto inferiore. L’ipotesi in campo più probabile, secondo chi indaga, è che uno dei due conducenti abbia eseguito una manovra azzardata che avrebbe poi portato allo scontro. esanti le ripercussioni alla circolazione. La laterale della Colombo è stata chiusa dai caschi bianchi del Gruppo pronto intervento traffico dall’incrocio con via Wolf Ferrari e il traffico deviato sulla via del Mare e sull’Ostiense, a quell’ora già congestionate. La viabilità è andata letteralmente in tilt con code chilometriche. La laterale della Colombo è stata riaperta solo intorno alla 11, dopo i rilievi degli agenti locali, la rimozione della moto e la bonifica dell’asfalto dai detriti.

Chi è Mezzelani

Lo sfortunato motociclista è Ferdinando Mezzelani, celebre fotoreporter del mondo dello sport. Ha lavorato per il Coni e ha alle spalle una dozzina di Olimpiadi, invernali ed estive. Fino al 2000 ha collaborato con Il Messaggero ed è stato anche fotografo ufficiale dei Mondiali di Italia ’90.