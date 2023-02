Sfilate di Carnevale 2023 a Roma, orari e percorsi dei carri sabato 18 e domenica 19 febbraio

Carnevale 2023 a Roma, ricco weekend di appuntamenti quello del 18 e 19 febbraio. Entra nel vivo la festa più “colorata” dell’anno e la Capitale sarà teatro nelle prossime ore di tantissimi eventi. Tra quelli principali e di maggior richiamo, come vi abbiamo anticipato in questo articolo, ci saranno il Carnevale tiberino, quello dedicato ai più piccoli ad Ostia Antica e quello a tema ‘animalesco’ al Bioparco. Ma i carri sfileranno anche nei quartieri di Roma (previste a questo proposito modifiche alla viabilità): ecco allora tutte le iniziative zona per zona.

Carri e sfilate a Roma per il Carnevale, orari e percorsi sabato 18 febbraio 2023

Carnevale Roma, si comincia da Testaccio, con il programma al via già da oggi 17 febbraio. E poi Tor Marancia – di scena il carnevale antirazzista dalle 10.30 – quindi le sfilate a Pietralata con il Carnevale delle Contrade di Sant’Atanasio. Corteo domenicale, ancora, tra la Tiburtina e Via di Cave di Pietralata dalle ore 15.00. A Ostia Antica invece, organizzato dai commercianti di zona, l’evento dedicato ai più piccini.

Tor Marancia

Dalle ore 10 di domani, sabato 18 febbraio 2023, carnevale antirazzista tra il Parco della Torre (via di Tor Marancia) e il Parco Shuster, con questo percorso: attraversamento della Colombo, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, via delle Sette Chiese, via Macinghi Strozzi, largo delle Sette Chiese, via Enrico Cravero, via Caffaro, la circonvallazione Ostiense, Ponte Settimia Spizzichino, via Ostiense (corsia centrale). Possibili rallentamenti, o temporanee deviazioni, per le linee di bus 23, 30, 160, 669, 670, 671, 714, 715, 716, 769 e 792.

Esquilino

Dalle 15 alle 18 del 18 febbraio, è in programma una sfilata carnevalesca di circa 1.500 persone, che partendo da via di Santa Croce in Gerusalemme 55 vi farà ritorno dopo aver percorso via di Santa Croce in Gerusalemme, via Conte Verde, piazza Vittorio Emanuele II, via Conte Verde e via di Santa Croce in Gerusalemme. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento dell’iniziativa, per tutta la durata della sfilata, saranno previsti divieti di sosta con rimozione forzata lungo l’intero itinerario indicato. Durante l’evento saranno deviate o limitate le linee 50, 105, 360, 590, 649 e linee tram 5 e 14.

Monti Tiburtini

Dalle 14,30 a cessate esigenze sempre domani 18, a Monti Tiburtini, sfilata di carri allegorici per la 40^ edizione carnevalesca della parrocchia di Sant’Atanasio. I partecipanti sfileranno per via Benedetti, largo Zamorani, via Bargellini, via Rossi, via Checchi, via Lodi, via Algranati, via dei Durantini, via Amoretti, via dei Monti Tiburtini, via Meda, via Benedetti (Parrocchia). Previste deviazioni di percorso per le linee 61, 111, 542, 544.

San Basilio

Evento di carnevale anche San Basilio. Dalle 14 alle 19,30 saranno possibili rallentamenti sulle linee bus 343, 404 e 444.

Eventi Carnevale Roma 2023: dove passarenno carri e sfilate domenica 19 febbraio 2023 quartiere per quartiere

Passiamo a domenica. Anche in questo caso saranno diversi gli eventi che animeranno i quartieri di Roma con feste, sfilate e passaggio dei tradizionali carri allegorici. Ecco allora tutte le iniziative in programma con le modifiche alla circolazione sia per ciò che riguarda il trasporto pubblico locale che quello privato.

Tor Sapienza

In via di Tor Sapienza e in via Filippo de Pisis, dalle 14 alle 20 si svolgerà la manifestazione “Carnevale e non solo”. Durante l’evento saranno deviate le linee 437 e 314: la 437 sarà interessata da deviazione nel solo percorso in direzione della stazione Rebibbia che proseguirà per via de Chirico e via Collatina riprendendo da qui il normale percorso. La 314 invece, sarà deviata nelle due direzioni ma limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 14 e le 16,30. Verso largo Preneste, i bus proseguiranno per via Collatina, via De Chirico e via Prenestina. Stesso percorso inverso per i bus diretti al capolinea di Largo Rotello. Per la linea 314 è prevista la soppressione di otto fermate in via di Tor Sapienza e una in via Prenestina mentre per la 437 verranno soppresse due fermate in via di Tor Sapienza e una in via de Pisis.

Selva Candida

Dalle 13,30 alle 18, a Selva Candida, si svolgerà un corteo carnevalesco che da via Cogliate percorrerà via Rezzato fino a piazza Sabbioneta. Le vetture della linea 904 saranno deviate: i bus provenienti da circonvallazione Cornelia, da via della Riserva Grande proseguiranno fino al capolinea di largo Ines Bedeschi. In senso opposto, percorreranno interamente via della Riserva Grande fino a via di Selva Candida dove riprenderanno il normale itinerario. Per questa manifestazione, tra le 13 e le 19 cambieranno anche i percorsi delle linee 028 e 998. La 028 non raggiungerà il capolinea di via San Basilide, limitando le corse a via della Riserva Grande, atezza fermata numero 75635 (alcuni metri prima del civico 162. La 998, da largo Codogno proseguirà per via di Casal del Marmo, via Boccea, via di Selva Candida, via Casorezzo, via Gorgonzola, normale percorso.

Monti Tiburtini

Dalle 14,30, a Monti Tiburtini altro appuntamento con la 40^ edizione carnevalesca dalla parrocchia di Sant’Atanasio. I carri allegorici sfileranno lungo il seguente percorso: via Benedetti, largo Zamorani, via Checchi, via Tiburtina, via Cave di Pietralata, via Filippo Meda, rientro in parrocchia. Temporanea deviazione di percorso per le linee bus 111F, 441 e 544.

Carnevale Roma 2023, gli eventi a Castelverde, Fonte Laurentina e Isola Farnese

Dalle 14,30 alle 17,30, carnevale a Castelverde. Possibili rallentamenti per le linee di bus 042, 055 e 314. Dalle 15, sfilata di carnevale a Fonte Laurentina. Possibili temporanee deviazioni per le linee di bus 73, 74 e 788. Dalle 15,30 alle 19,30, ancora, per il Carnevale Borgo Isola Farnese saranno chiuse al traffico via dell’Isola Farnese e piazza della Colonnetta. Prevista la deviazione della linea 032 in arrivo dalla stazione La Storta. Non transiterà in via dell’Isola Farnese.

Weekend a Roma, cosa fare sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023: eventi in programma e sfilate di Carnevale

Alessandrino

Dalle 16 alle 17, in zona viale Alessandrino, manifestazione di carnevale organizzata dalla parrocchia di San Giustino Martire lungo via degli Oleandri, via dei Fiori, via della Bella Villa, via del Grano, via del Campo, viale Alessandrino (rientro in parrocchia).Temporanea deviazione e/o fermi a vista per le linee 313 e 450.

Carri e sfilate a Roma per il Carnevale 2023: ecco dove e quando