Smog a Roma, stop alle auto inquinanti il 24 dicembre 2022 e mezzi di trasporto gratis: gli orari

Blocco del traffico a Roma. Una misura necessaria a causa dell’inquinamento, troppe le polveri sottili. Le centraline di monitoraggio hanno fornito dati allarmanti per i quali dal Campidoglio sono corsi ai ripari con un’ordinanza che ha disposto la limitazione del traffico dei mezzi privati. Un’occasione per utilizzare autobus, metro e tram attivi gratuitamente in città grazie al piano mobilità in vigore per le vacanze di Natale.

Allarme inquinamento: quali sono le auto che si ‘fermano’

Oggi, 24 dicembre, Vigilia di Natale dalle 6 e 30 alle 9 e 30 è previsto nella fascia verde è stato stabilito nel provvedimento a firma del Sindaco Gualtieri la limitazione del traffico. Sono alcuni specifici mezzi privati a dover stare fermi e tra questi: le auto a benzina fino alla categoria Euro 3 e quelle a gasolio fino a Euro 4, i ciclomotori e motoveicoli a gasolio Euro 2.

Una limitazione che offre la possibilità a romani e turisti di sperimentare il servizio di trasporto pubblico gratuito nella giornata di oggi. È possibile utilizzare autobus, tram e metropolitane senza biglietto, mentre sulla tratta ferroviaria Termini – Centotelle è stato stabilito che l’ultima corsa da Centocelle parte alle 21.03 mentre da Termini alle 21.30.

Fino a che ora restano aperti i parcheggi

Le zone a traffico limitato in Centro saranno attive tutti i giorni dalle 6 e 30 alle 20 con unica eccezione domani, il giorno di Natale quando non saranno in funzione. Restano aperti fino alle 21 e 45 i parcheggi di Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano, quello della stazione Ostiense chiude alle 20 e quello di Trastevere alle 21.

Il piano mobilità, nonostante l’emergenza inquinamento, con la giornata di trasporti gratuiti, va incontro alle esigenze della cittadinanza che deve raggiungere varie zone della Capitale per le ultime spese. Inevitabile che la giornata della Vigilia di Natale sia frenetica per i preparativi per il cenone e il pranzo, ma soprattutto per i regali da mettere sotto l’albero di Natale.