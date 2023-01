Stupro di Capodanno a Primavalle, erano due le vittime: c’era un’altra minorenne

Sono arrivate a conclusioni anche le indagini bis sullo stupro di Capodanno 2021 in una villetta nel quartiere di Primavalle a Roma. Attività investigative utili a ricostruire quanto accadde che hanno accertato che sono state due le vittime della violenza sessuale e per le quali sono altri 6 i nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati, anche per spaccio di sostanze stupefacenti.

Due le vittime della violenza sessuale

Dopo aver accertato che la violenza sessuale era stata perpetrata ai danni di una 16enne, la Procura ha stabilito che anche un’altra ragazza, un’altra minore, come riporta Repubblica, è stata vittima di abusi sessuali seppure risulta accusati di aver preso parte a un rapporto sessuale a tre nel quale l’amica non risultava consenziente.

Sono altri due i giovani a carico dei quali viene contestata violenza sessuale e lesioni, F.R. e C.N.. Per quanto riguarda invece lo spaccio di droga, sono tre gli indagati, M.P. che secondo le risultanze investigative avrebbe ceduto alla 16enne la sigaretta impregnata di cocaina, ma anche il nipote di Ciriaco De Mita, S.M.C. e M.C. Ma risulta anche un altro ragazzo indagato per minacce e detenzione illegale di armi, per quanto nessuno ha testimoniato di aver visto pistole, si tratta Del 20enne G.P. che avrebbe intimidito con l’arma il nipote di De Mita.

Difficile la ripresa della 18enne che si è trasferita all’estero

Questa vicenda ha segnato pesantemente la 16enne che per cercare di buttarsi alle spalle la vicenda ha scelto di andare a studiare in Spagna. Purtroppo si tratta di un fatto che impossibile da dimenticare per la giovane che solo due mesi fa ha tentato di togliersi la vita. La giovane vive con i sensi di colpa per quanto accaduto in quella maledetta serata e non riesce fino in fondo ad andare avanti nonostante si sia trasferita all’estero. Dopo essere soccorsa a novembre sembra si sia ripresa e abbia ricominciato a studiare.