Telelaser Lazio dal 12 al 18 giugno 2023, ci saranno controlli sulla Pontina? Il calendario con le postazioni

Il mese di giugno ha preso il via, ma nulla cambia per l’appuntamento fisso e imperdibile di inizio settimana. Quello con il calendario delle postazioni mobili, che vengono ‘piazzate’ per contrastare l’alta velocità sulle strade del Lazio (e non solo), spesso causa di incidenti. Come ogni settimana, e come accade ormai da tempo, la Polizia di Stato ha reso noto il calendario delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima, 12 giugno 2023. Si tratta, lo ricordiamo, di un efficace modo per contrastare la velocità, per ‘combattere’ i comportamenti irregolari alla guida, che spesso provocano incidenti. Anche, purtroppo, mortali. Ad effettuare i controlli saranno le pattuglie della Polstrada. Ecco dove saranno e quando, con l’obiettivo che resta uno: moderare la velocità.

Autovelox Lazio, calendario postazioni mobili da lunedì 12 a domenica 18 giugno 2023

Questa settimana ci saranno i controlli sulla Pontina? E sul Grande Raccordo Anulare? Queste alcune delle domande più ricorrenti dei pendolari. Secondo quanto diffuso dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni non ci saranno postazioni né sulla SS148, né sul GRA; ma le pattuglie della Polstrada saranno presenti sia sull’A24 che sull’A12 Roma Civitavecchia. Verifiche anche su alcune strade nella provincia di Viterbo. Di seguito il calendario dei controlli della settimana in corso:

Lunedì 12 giugno 2023: SS 2Viterbo)

Sabato 17 giugno 2023: A24 (Roma)

Domenica 18 giugno 2023: A12 (Roma)

Scia di incidenti mortali nel Lazio

Continua, purtroppo, la scia di incidenti mortali nel Lazio. La scorsa settimana a Ostia, sul litorale romano, Wagner Carcione, 37 anni, è stato travolto e ucciso da un’auto. Lui, che tra qualche mese sarebbe diventato papà, stava andando al lavoro, a Fiumicino, quando è avvenuto lo schianto con quella vettura. Il terribile scontro è avvenuto a Ostia Nuova, alle 4 del mattino di una domenica che doveva essere come tante, in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni, a poca distanza da piazza Gasparri. Sulla dinamica dell’incidente dovranno essere gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo VIII Tintoretto a fare chiarezza, ricostruire passo dopo passo quei tragici istanti. Il conducente della vettura, che in un primo momento si è fermato a prestare i soccorsi, all’arrivo dei caschi bianchi ha pensato bene di andare via, poi dopo qualche ora si è presentato dai Carabinieri e si è costituito.

Pochi giorni fa, invece, nel weekend appena trascorso, sull’Appia, all’altezza del comune di Marino, è avvenuto l’ennesimo incidente, purtroppo mortale. A scontrarsi un’auto e una moto, mentre a perdere la vita un noto medico del Campus Biomedico di Roma, il dottor Stefano Subioli.