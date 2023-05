Telelaser Lazio, ecco tutte le postazioni mobili dal 22 al 28 maggio 2023: i controlli contro l’alta velocità

Cambiano i giorni, ma nulla cambia per il classico e fisso appuntamento con il calendario delle postazioni mobili, quelle che vengono ‘piazzate’ per contrastare l’alta velocità, spesso causa di incidenti, sulle strade del Lazio. Come ogni settimana, e come accade ormai da tempo, la Polizia di Stato ha reso noto il calendario delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima, 28 maggio 2023. Si tratta, lo ricordiamo, di un efficace modo per contrastare la velocità, per ‘combattere’ i comportamenti irregolari alla guida, che spesso provocano incidenti. Anche, purtroppo, mortali. Ad effettuare i controlli saranno le pattuglie della Polstrada.

Autovelox Lazio, ecco dove ci saranno le postazioni mobili dal 22 al 28 maggio 2023, controlli sulla Pontina?

Ancora nessun controllo sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio e spesso, purtroppo, ‘teatro’ di brutti incidenti. Verifiche, invece, ci saranno sulla Roma Civitavecchia e sull’A24. Ecco il calendario completo con le date:

Sabato 27 maggio 2023: Autostrada A / 12 Roma-Civitavecchia (RM)

Domenica 28/05/2023 Autostrada A / 24 Roma (RM)

Incidenti mortali sulle strade di Roma (e non solo) negli ultimi giorni

Un weekend, quello appena trascorso, nero sul fronte incidenti. Due giovani vite sono state spezzate: una ragazza di 21 anni, Rebecca Biscetti, è morta sulla Nomentana Bis, mentre un giovane bengalese di 25 anni è stato travolto e ucciso in via di Casal del Marmo a Roma. Nel primo caso, la 21enne, studentessa universitaria, è rimasta coinvolta in un terribile incidente nel territorio comunale di Guidonia nella serata di venerdì: a scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, tre auto, ma l’impatto su quella superstrada che collega via Palombarese a Tor Lupara è stato devastante, non le ha lasciato scampo. E il suo cuore ha smesso di battere in ospedale. Nel secondo caso, invece, un 25enne a bordo del suo monopattino è stato, molto probabilmente, travolto e ucciso da un pirata della strada in via di Casal del Marmo, all’altezza del civico 222.