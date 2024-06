Telelaser Pontina e GRA: controlli a tappeto questa settimana | Calendario postazioni autovelox

Settimana di controlli serrati su strade e autostrade del Lazio da parte delle forze dell’ordine. Verifiche anche sulla statale SS148 Pontina e sul Grande Raccordo Anulare di Roma, con un occhio sempre alle arterie di collegamento nella viabilità da e per il mare specie nel weekend. Vediamo il calendario delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima, 16 giugno 2024.

Sono iniziati ieri, lunedì 10 giugno 2024, i nuovi servizi di monitoraggio sulla rete viaria della Regione Lazio. In campo, come accade ogni settimana, le pattuglie della Polizia Stradale fatte dislocare in punti strategici del territorio per tenere sotto controllo soprattutto il fenomeno dell’alta velocità, causa sempre più spesso di gravi incidenti stradali. Ma in generale i controlli hanno l’obiettivo di scoraggiare e prevenire tutti i comportamenti scorretti alla guida, dall’uso del cellulare alle altre violazioni al codice della strada. Ad ogni modo, in questa seconda settimana di giugno ritroveremo i controlli anche sulla Pontina e GRA: ecco quando e dove.

Autovelox Lazio, le postazioni mobili fino a domenica 16 giugno

Facciamo intanto una rapida panoramica del calendario varato come di consueto dalla Polizia di Stato. Il piano dei controllo viene aggiornato settimanalmente e prevede postazioni mobili autovelox lungo tutto lo stivale. Ma cosa è stato stabilito per i prossimi giorni nello specifico per il Lazio? Detto di Pontina e Raccordo, ritroveremo la Stradale anche su alcuni assi viari cruciali delle province di Viterbo e Rieti.

Ieri, accennavamo invece prima, è toccato invece al quadrante di Frosinone con gli automobilisti che hanno incrociato le postazioni telelaser lungo la Strada Provinciale 277. Non mancherà poi l’attenzione alla “autostrada del mare”, ovvero la Roma Civitavecchia che, al netto di una stagione che ancora stenta a decollare, sta tornando al centro della viabilità laziale soprattutto nel fine settimana. Di seguito dunque il calendario completo giorno per giorno dei controlli.

Validità da lunedì 10 giugno 2024 a domenica 16 giugno 2024