Telelaser sulle strade del Lazio: Roma Civitavecchia (ma non solo), i controlli fino al 15 gennaio 2023

Terminate le Festività Natalizie proseguono anche questa settimana i controlli della Polizia Stradale su alcune delle strade principali del Lazio. Postazioni mobili ci saranno ad esempio sulla Roma Civitavecchia, teatro in queste ultime ore di un gravissimo incidente mortale, ma anche nel territorio della provincia di Latina. Com’è noto l’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente: i controlli hanno l’obiettivo di prevenire e contrastare i comportamenti scorretti (e pericolosi) alla guida come il fenomeno dell’alta velocità, causa spesso di sinistri stradali.

Autovelox Lazio settimana dal 9 al 15 gennaio 2023

Vediamo dunque l’elenco delle postazioni mobili della Polstrada di questa settimana giorno per giorno già a partire dalla giornata di oggi lunedì 9 gennaio 2023.

Lunedì 09/01/2023 – Strada Statale SS / SS 630 AUSONIA LT

Martedì 10/01/2023 – Strada Statale SS / 2 CASSIA LOC MONTEROSI VT

Sabato 14/01/2023 – Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM ; Strada Statale SS / SS 630 AUSONIA LT

; Strada Statale SS / SS 630 AUSONIA LT Domenica 15/01/2023 – Autostrada A /A/24 ROMA-MANDELA RM

Gli incidenti delle ultime ore a Roma e provincia

Nella serata di sabato scorso, 7 gennaio 2023, una delle arterie principali che attraversano il Lazio, la Roma Civitavecchia come detto in apertura, è stata teatro di un gravissimo incidente che ha coinvolto ben sei autovetture. Nella carambola una persona è rimasta uccisa e altre quattro sono rimaste ferite, di cui due in modo grave. La strada, all’altezza di Cerveteri/Ladispoli, è rimasta chiusa per ore con ripercussioni alla circolazione. Il giorno di Capodanno invece era stata registrata la prima vittima dell’anno sulle strade della Capitale: a perdere la vita un uomo di 76 anni a seguito di un violento scontro dove era rimasta ferita anche una giovane ragazza. In quel caso il sinistro dall’esito mortale si era verificato in Via di Casal del Marmo.

Tragico incidente a Roma, ragazzo in coma. La mamma: ‘Cerco testimoni, Federico è gravissimo’