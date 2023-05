Termovalorizzatore a Roma, l’assessore Sabrina Alfonsi: “Nessun ridimensionamento”

Va avanti il progetto per il termovalozzatore ed è l’assessore ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi, ad annunciare che tutto prosegue come da progetto. Nel portare avanti il programma stabilito, l’Assessore analizza con soddisfazione i dati del rapporto Acos in merito al primo trimestre 2023, seppure non dimentica di evidenziare, come rimporta La Repubblica in un’intervista al membro della Giunta capitolina, le criticità esistenti.

Il bilancio positivo dell’Assessore

Il bilancio delle attività svolte finora, per l’Alfonsi, è positivo ed è con soddisfazione che sottolinea che si iniziano a vedere i risultati. Entrando nello specifico è l’utilizzo dei cassonetti per la differenziata che inizia a registrare un servizio più puntuale che dovrebbe far ben sperare per l’incremento della differenziata. Nonostante qualche neo, tra i quali la racconta della carta, l’Assessore si dichiara soddisfatta per l’aumentata pulizia intorno ai cassonetti e dei cestini.

L’annuncio di un maggiore impegno per le pulizie delle strade

Anche se la pulizia delle strade ancora sembrerebbe lasciare a desiderare, ma anche su questo la Alfonsi ha annunciato che bisogna lavorare di più, ma sottolineando anche che occorre più personale come previsto nel nuovo contratto di servizio, seppure assicurando che le 88 spazzatrici sono tutte in funzione, come a dire che l’impegno c’è, i risultati si vedranno. In merito ai cassonetti strapieni dopo la festività del primo maggio ha spiegato che ci sono state difficoltà a recuperare dopo la chiusura degli impianti. Un problema che si sta cercando di risolvere con un’ordinanza del sindaco per fare in modo che la municipalizzata abbia a disposizione più trasferenze.

Un punto certo certo è: ‘Nessun ridimensionamento del termovalorizzatore’

Sul possibile ridimensionamento del termovalorizzatore l’Assessore sembra essere categorica: “Non c’è nessuna possibilità di cambiare le dimensioni dell’impianto”, in particolare perché “il dimensionamento è il frutto di studi confluiti nel Piano dei rifiuti e siamo in una fase in cui la commissione sta lavorando all’analisi del progetto presentato da Acea”.