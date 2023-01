Totti-Blasi, parla l’amico poliziotto dell’ex capitano: ‘Sono io che gioco d’azzardo, Francesco mi ha concesso un prestito’

Che l’ex capitano della Roma, Francesco Totti sia finito sotto la lente di ingrandimento dell’Antiriciclaggio per la passione per il gioco, l’amico poliziotto del campione non lo nega, d’altro canto “si gioca i suoi soldi, quelli che si è guardagnati”. Ma ci tiene anche a fare delle precisazioni l’amico del Pupone che è stato ascoltato dalla banca per un bonifico ricevuto da Totti. “Sono un amico di Francesco da quindici anni. Visto che io e mia moglie abbiamo avuto dei problemi, non mi vergogno a dirlo, gli abbiamo chiesto un prestito di 160.000 euro. E ce l’ha concesso. Lo ha fatto con me, e non solo con me. È successo pure ai cugini, ad altri familiari”.

Il misterioso bonifico a una pensionata di Anzio

Una testimonianza che attesta la generosità del campione giallo rosso. L’istituto di credito si sarebbe soffermato su un bonifico destinato a una pensionata di Anzio che non è altro che la suocera del suo amico poliziotto. Ed è quest’ultimo a prendere le difese dell’amico evidenziando: “So’ io che gioco, c’ho un amico che c’ha sei sale scommesse ai Castelli, ma i soldi che mi ha dato Totti non li ho mai prelevati e mandati a nessuno. Avrei dovuto prelevarli o girarli con bonifici, no? Io non li ho mai spesi, non sono mai usciti dal mio conto e ormai sono passati anni. Francesco è molto generoso, proviene da una famiglia umile. Ha pagato 100 mila di cure mediche a una bambina. Francesco aiuta tutti. Soldi che non ha mai chiesto indietro. È persona d’oro. Poi se si gioca pure qualche cosetta, saranno affari suoi, no?”.

L’amico di Totti chiede: “Sarà stata Ilary a fare la segnalazione?”

Il poliziotto non nega che Totti possa avere la passione per il gioco, e sembra che frequenti il casinò di Montecarlo da 20 anni, come altri giocatori. “Francesco al casinò ci andava sempre con la famiglia, con gli amici – spiega il poliziotto -. Forse la segnalazione l’ha fatta partire la moglie adesso che hanno litigato?”.