Tragedia a Roma, bambino di 4 anni si sente male e muore

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Roma dove un bimbo di soli 4 anni è stato trovato senza vita. Il piccolo, ospite di una casa famiglia in zona Casal De’ Pazzi, stava giocando quando all’improvviso si è sentito male. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Intervenuta anche la Polizia di Stato.

Bambino muore nella casa famiglia a Casal de’ Pazzi il 2 giugno 2023

Il dramma si è consumato ieri pomeriggio, venerdì 2 giugno 2023, nella struttura situata in Via Beltrami Scalia nella zona di Casal de’ Pazzi. Erano circa le 15.10 quando sono iniziate ad arrivare le chiamate disperate al 112 facendo partire i soccorsi. Ma nonostante i tentativi del medico per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia di Stato. Si cerca di capire se il bambino avesse qualche patologia pregressa e cosa possa aver provocato il malore fatale.

Disposta l’autopsia

La salma si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e sul corpo del bambino è stata disposta l’autopsia per accertare le effettive cause del decesso. Raccolte anche le dichiarazioni dei gestori della struttura come da prassi. Ma dare un perché a quanto successo resta davvero impossibile. Quella del 2 giugno 2023 si conferma dunque una giornata nera, nerissima per la cronaca: sempre ieri infatti la Guardia Giurata Cristiano De Santis, 35 anni, è morto in via di Malagrotta a seguito di un drammatico scontro frontale. Un’altra vittima si è invece registrata nel drammatico incendio scoppiato in uno stabile Colli Aniene. Due giorni fa invece la prima vittima della stagione al mare: un uomo è stato trovato senza vita sul litorale di Anzio.

