Treno merci deraglia a Firenze, caos anche a Termini, linea sospesa: cancellazioni e ritardi

Paura nella notte a Firenze dove un treno merci è deragliato. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.00 nei pressi di Firenze Castello: ingenti i danni anche se non ci sarebbero state conseguenze a persone (nessuno risulta ferito al momento). Enormi invece le ripercussioni alla circolazione ferroviaria considerando che a tutt’ora la viabilità risulta sospesa. Disagi anche a Roma Termini.

Treno deragliato a Firenze, ultime news

RFI fa sapere che la circolazione ferroviaria sulle linee Alta Velocità Firenze – Bologna e Firenze – Prato convenzionale, “a seguito dello svio di un treno merci in prossimità di Firenze Castello“, rimane ancora adesso sospesa. In direzione nord, si legge nell’ultima nota diffusa, i treni dell’alta velocità vengono attestati a Firenze ed alcuni deviati via Pisa – Genova, in direzione sud attestati fino a Bologna o deviati via Falconara – Orte. I treni Intercity sono attestati invece nelle stazioni di Bologna e Firenze o deviati via Pisa o Falconara Marittima. “I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura per garantire la ripresa della normale circolazione”, conclude il comunicato.

Aggiornamento 11.30

La circolazione sulla linea AV Firenze – Bologna è in graduale ripresa, mentre permane sospesa nel nodo di Firenze. Ancora in corso l’intervento dei tecnici e del mezzo di soccorso. “In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi fino a 250 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso“, si legge in una nota.

🚄 Linea AV Firenze-Bologna e Nodo #Firenze ⛔ Circolazione permane SOSPESA a Firenze Castello dopo svio treno merci 🚑In attesa intervento mezzo soccorso ⏳Ritardi fino a 180 minuti, cancellazioni e limitazioni 🚍 #bus tra Firenze e Prato#Luceverde #Toscana — Luceverde Infomobilità (@LuceverdeInfo) April 20, 2023

Alta velocità Roma, cancellazioni e ritardi: la situazione a Termini

Disagi anche a Roma Termini considerando che la sospensione riguarda anche l’alta velocità verso Milano-Roma e Venezia-Roma. I ritardi stamattina superavano i 150 minuti ma non è escluso che possano aumentare e proseguire per il resto dell’intera giornata. Possibili anche delle cancellazioni. Ad ogni modo per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi sia da Termini che dalle altre stazioni, per capire cioè lo stato del proprio treno in tempo realederagli, è possibile consultare il seguente link cliccando qui.

