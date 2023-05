Una caserma dei Carabinieri a Monteverde: inaugurata la nuova Stazione (FOTO)

È stata inaugurata stamattina la nuova caserma sede del Comando Stazione Carabinieri di Roma Monteverde Nuovo. Una cerimonia alla quale ha preso parte il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di C.A. Teo Luzi, il Comandante Interregionale “Podgora” Generale di C.A. Enzo Bernardini, il Comandante della Legione “Lazio” Generale di C.A. Antonio De Vita, il Comandante Provinciale di Roma Generale di Brigata Lorenzo Falferi, una delegazione da Rappresentanza Militare, l’Associazione Nazionale Carabinieri e numerose autorità civili, militari e religiose nonché due scolaresche.

Un presidio che garantisce ulteriormente la sicurezza dei cittadini

Il trasferimento della Stazione Carabinieri nell’ex Padiglione 17 del Complesso Ospedaliero Forlanini, riguarda interventi di riqualificazione architettonica e impiantistica a tutela del bene immobiliare anche dal punto di vista storico e rappresenta la riqualificazione dell’area urbana circostante, creando un presidio di legalità volto al miglioramento della sicurezza dei cittadini.

L’inetervento del Generale di Brigata Lorenzo Falferi

All’arrivo del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri hanno reso gli onori un picchetto di militari in grande uniforme speciale. Dopo la rassegna ai reparti schierati ha preso la parola il Generale di Brigata Lorenzo Falferi, Comandante Provinciale di Roma. “La realizzazione di quest’opera è parte di un più ampio progetto di riqualificazione delle strutture dell’Arma – ha detto Falferi – per garantire al personale operante le migliori condizioni di funzionalità e decoro. Altri importanti interventi strutturali sono in corso di progettazione o esecuzione in ambito provinciale. Oggi, come nel passato, dal momento della sua istituzione, l’Arma dei Carabinieri risponde ad un imperativo etico di fondo: garantire la sicurezza delle popolazioni ad essa affidate, onorando il patto di fedeltà che ogni suo appartenente sottoscrive all’atto del proprio giuramento”.

Il Generale Teo Luzi: “Un risultato straordinario”

Infine l’intervento del Generale C.A. Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, “Questa nuova casa per i Carabinieri è il risultato davvero straordinario di uno sforzo corale di tutte le componenti istituzionali coinvolte, costantemente orientate a perseguire un unico obiettivo: il bene dei cittadini. Credo che l’odierna cerimonia sia espressione del senso concreto dello Stato e del “gioco di squadra”, di quel concetto che definiamo “sistema Paese. La caserma, per ogni Reparto, ha un significato profondo, intimamente avvertito da ogni singolo carabiniere perché luogo di condivisione e simbolo di appartenenza. Condivisione e appartenenza sono valori indispensabili per il successo di ogni attività operativa e oggi rivivono nella memoria del Carabiniere Luigi Moneta”.

Il taglio del nastro

Al termine, la “madrina” della cerimonia, signora Alessandra Moneta, sorella del Carabiniere Andrea Moneta M.O.V.C. alla memoria, il Generale C.A. Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Luogotenente C.S. Piero Ciardi, Comandante della Stazione Carabinieri di Roma Monteverde Nuovo, hanno proceduto al taglio del nastro e, subito a seguire, il Cappellano Militare della Legione Lazio, Don Donato Palminteri, ha benedetto i locali della caserma che sono stati poi visitati prima degli onori finali.

Un Carabiniere della Stazione Roma Monteverde Nuovo ha letto la Preghiera del Carabiniere ed è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dei militari dell’Arma, caduti nell’adempimento del dovere.

Cenni storici sulla Stazione Carabinieri Roma – Monteverde Nuovo

La Stazione Monteverde appare per la prima volta nello scompartimento territoriale del 1932. Il reparto, inquadrato sotto la Compagnia Roma Tribunali e la Tenenza Tribunali, aveva una iniziale forza organica di un Maresciallo d’alloggio, un Appuntato e sette Carabinieri a piedi e competenza territoriale su Porta San Pancrazio, via Vitellia, via del Casaletto, via Monteverde, viale della Vittoria, via Giovanni Prati, via Cavalcanti, via Saffi, viale Glorioso e via Masina. La Stazione cambia denominazione, presumibilmente agli inizi degli anni ’40, in Monteverde Nuovo e dal 9 febbraio 1966, unitamente a quelle di Trastevere, Porta Portese, Montespaccato, Madonna del Riposo e Bravetta, verrà inquadrata sotto la neo-istituita Compagnia Carabinieri Roma Trastevere.