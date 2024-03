Uomo accoltellato sulla banchina della metro A

E’ stato accoltellato sulla banchina della metro A a Roma. Ferito un uomo di 39 anni: attimi di paura ieri sera presso la stazione Spagna, in pieno centro. Cosa è successo.

Momenti di apprensione ieri sera a Roma, sulla banchina della metropolitana della fermata Spagna. Per cause in fase di accertamento un uomo è stato ferito con un’arma da taglio alla schiena: l’allarme è scattato ieri sera poco dopo le ore 19.00 di martedì 26 marzo 2024. Tra le ipotesi anche quella di una lite tra borseggiatori degenerata e sfociata poi nell’aggressione.

Cosa è successo ieri sera nella Metro A a Roma

L’uomo, un 39enne colombiano, si trovava sulla banchina in direzione Anagnina quando è stato colpito. Soccorso, non sarebbe in gravi condizioni: secondo le informazioni disponibili l’uomo sarebbe stato portato in Ospedale in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ora è sulle tracce dell’aggressore, forse un altro sudamericano. Per ciò che riguarda il motivo del ferimento non si esclude alcuna ipotesi compresa quella, come detto, di una lite degenerata tra borseggiatori. A riportare la notizia è il Messaggero. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire l’accaduto e soprattutto individuare l’autore.

