Uomo armato al Don Bosco, un video ricostruisce l’accaduto: così la Polizia ha fermato il 58enne in fuga per il quartiere con la pistola (a gas)

E’ entrato armato di pistola (che poi si rivelerà essere a gas) nella casa della moglie al Don Bosco costringendola, in preda al terrore, a barricarsi in una stanza insieme ad un’amica che si trovava con lei. L’uomo ha quindi provato a fuggire ma, dopo pochi minuti, è stato individuato e bloccato dalla Polizia.

Uomo armato in Via Flavio Stilicone

Oggi, a due giorni di distanza dai fatti, emergono ulteriori particolari. Come vi abbiamo raccontato l’uomo, di 58 anni, ha fatto irruzione nell’appartamento della moglie in Via Flavio Stilicone, una donna italiana classe 1981 che in quel momento si trovava con un’amica (di 31 anni, peruviana ma con regolare permesso di soggiorno). A scatenare il panico il fatto che fosse armato: la pistola era però a gas, una di quelle che si trovano liberamente in commercio. Ma lo si saprà solo in seguito.

L’arrivo della Polizia

Nel frattempo viene lanciato l’allarme. Sul posto, poco dopo le 18.30, in Via Ponzio Cominio e nelle vie parallele del quartiere, arrivano tempestivamente le Volanti della Polizia. Alcuni agenti si precipitano dalle donne chiuse nell’appartamento e le mettono in sicurezza; altri circoscrivono l’area anche perché i pedoni in strada sono diversi e in quel momento, chiaramente, non si ha contezza del tipo di pistola impugnata dall’uomo, né quali siano le sue intenzioni.

Fermato l’uomo

L’uomo, che nel frattempo era scappato dall’appartamento, viene quindi individuato nei pressi della sua auto dopo una breve fuga per le vie del quartiere e fermato. Il mezzo viene ispezionato: sia all’interno del mezzo, che poi successivamente nell’appartamento dell’uomo, vengono individuate e sequestrate altre pistole ad aria compressa nonché armi bianche. Per il 58enne scatta così la denuncia per minaccia aggravata.

