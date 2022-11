Volano le sedie nel bar a Roma: trans irrompe armato di coltello e minaccia il titolare

Un parapiglia degno dei più tipici saloon del far west. E’ questo quanto accaduto ieri intorno alle 13.00 in un bar situato a due passi dalla Via Cassia dove un transessuale di origini brasiliane ha messo a soqquadro il locale. Dopo avervi fatto irruzione, peraltro impugnando un coltello, il trans ha prima minacciato il proprietario, chiedendo del denaro, poi ha iniziato a danneggiare l’attività commerciale. Infine ha lanciato una sedia verso una dipendente centrandola in pieno. A porre fine a questo pomeriggio di ordinaria follia romano ci ha pensato allora la Polizia che ha fermato l’esagitato.

L’arresto

Il caos è scoppiato in un bar situato in Via Casale Ghella. Il transessuale, classe 1972, è stato quindi arrestato dalla Polizia per estorsione aggravata e danneggiamento. In corso gli accertamenti per capire le motivazioni del suo gesto. Gli accertamenti in merito all’accaduto pertanto proseguono.

Ferita una dipendente

A rimanere coinvolta, come detto, è stata anche una dipendente del Bar colpita in pieno da una sedia dal malvivente. Rimasta contusa è stata medicata direttamente sul posto dal 118. Per la donna ad ogni modo non è stato necessario il trasporto in Ospedale.

