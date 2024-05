Manovre pericolose in piazza ad Artena, 39enne ignora l’alt e scappa a piedi: era senza assicurazione né patente

Momenti di apprensione ad Artena, in Piazza della Vittoria, dove un uomo, dopo aver ignorato l’alt dei Carabinieri, ha provato a scappare a piedi. Nella circostanza sono rimasti feriti anche alcuni dei Militari intervenuti. Il fatto.

Venerdì scorso i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm di Colleferro hanno arrestato un 39enne albanese per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare l’uomo aveva attirato l’attenzione dei militari poiché, in piazza della Vittoria ad Artena, stava effettuando manovre di guida pericolose. Da qui la decisione da parte dei Carabinieri di fermarlo per un controllo ma soprattutto per evitare che mettesse in pericolo altri automobilisti.

Carabinieri aggrediti in piazza della Vittoria ad Artena

Ma quando i militari gli hanno imposto l’alt l’uomo, anziché desistere dal suo comportamento, ha pensato bene di abbandonare il veicolo dandosi alla fuga a piedi. In poco tempo però – non senza difficoltà considerando che il 39enne ha opposto viva resistenza (i Carabinieri intervenuti hanno riportato anche lievi ferite, ndr) – è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Il 39enne si è poi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebrezza e per questo è stato denunciato. Inoltre è saltato fuori che non aveva la patente mentre il veicolo, risultato sprovvisto della copertura assicurativa, è stato sequestrato. Il G.I.P. ha convalidato l’arresto (resistenza e lesioni a pubblico ufficiale i reati contestati) e il 39enne è stato condannato, previo patteggiamento, a 6 mesi di reclusione con pena sospesa.

Artena, incendio in un negozio di abbigliamento: locale distrutto dalle fiamme (ilcorrieredellacitta.com)

Altri due arresti dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro

Nel weekend invece, sempre nell’ambito di una più ampia operazione di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, sono state arrestate altre due persone. Si tratta di un 48enne e di un 33enne, sorpresi a rubare nell’outlet di Valmontone. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato: i due, prima di essere scoperti, erano riusciti a portare via degli occhiali dal valore di 850 euro.

Artena e Colleferro: guida in stato di ebrezza e sotto effetto di droga, nei guai tre persone (ilcorrieredellacitta.com)