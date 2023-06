Artena e Colleferro: guida in stato di ebrezza e sotto effetto di droga, nei guai tre persone

Sono stati fermati dai Carabinieri mentre erano alla guida sotto effetto di alcool e, in un caso, con tutta probabilità, dopo aver assunto delle sostanze stupefacenti. E’ questo quanto emerso a seguito di una serie di controlli straordinari posti in essere dai Militari dell’Arma della compagnia di Colleferro che hanno portato complessivamente, tra gli altri, anche a sei denunce nei confronti di altrettante persone. Ma entriamo nel dettaglio.

Guida in stato di ebrezza ad Artena e Colleferro

Nello specifico i primi a finire nei guai sono stati un 20enne ed un 43enne, rispettivamente di Colleferro e Segni. I due sono stati segnalati alla Procura per guida in stato di ebbrezza e alla Prefettura per i provvedimenti di competenza: fermati durante un controllo alla circolazione stradale sono stati sorpresi infatti alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Un 36enne di Zagarolo, invece, è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Il giovane è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, nel centro colleferrino, in evidente stato di alterazione psicofisica. Inoltre, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 0,5 gr. di crack. Per tale ragione è stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per i dovuti provvedimenti amministrativi.

I controlli della compagnia di Colleferro

Dando uno sguardo al resto delle verifiche e dei controlli nell’ambito dello stesso servizio alla circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 62 persone, controllato 42 veicoli e 2 esercizi pubblici, nonché eseguito 5 perquisizioni personali. Sono state elevate 12 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 758 euro. Tra gli altri aspetti degni di menzione segnaliamo infine la denuncia a carico di altri due giovani, un 23enne ed un 33enne, entrambi di origine rumena ma residenti nella provincia di Roma, denunciati perché in possesso di un coltello a serramanico.

