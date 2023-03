Polizze a basso prezzo, ma era un truffa: auto in giro senza assicurazione. Un arresto

Offriva finte coperture assicurative per auto, approfittando di automobilisti che volevano risparmiare sulle polizze auto. Un 50enne di Velletri è finito in carcere, grazie a un provvedimento a firma del Tribunale al quale hanno dato esecuzione i carabinieri. A raccontare dei raggiri ai danni di ignari proprietari di vetture è stato Il Messaggero che ha sottolineato come il truffatore inviava sugli indirizzi di posta elettronica delle vittime dei preventivi estremamente vantaggiosi, ma la verità è che non avevano alcuna copertura assicurativa.

Sono almeno 7 le truffe individuate dagli investigatori

Gli investigatori sono risaliti almeno a 7 casi di truffa, grazie a un’indagine nata proprio su false polizze assicurative online che venivano emesse da compagnie risultate inesistenti. Un’attività investigativa che era scaturita nel 2022 da controlli sulla circolazione stradale nel corso dei quali gli inquirenti avevano scoperto che gli automobilisti erano sprovvisti di assicurazione valida, in quanto il contratto era stato sottoscritto con società inesistenti.

Il pagamento delle polizze su una carta prepagata

Il 50enne dopo aver convito la vittima a sottoscrivere l’accordo per la polizza si faceva versare la somma sulla postpay ed è così che al termine di minuziose indagini è stato individuato e arrestato per truffa e appropriazione indebita. Trattandosi di una carta prepagata, il malvivente era sicuro che nessuno sarebbe potuto risalire a lui, ma aveva fatto male i conti, perchè a indagine svolte sui traffici telefonici degli automobilisti presi di mira dall’assicuratore sono riusciti a rintracciarlo.

Troppe truffe erano state segnalate nel 2021 e sempre per conducenti che avevano stipulato polizze assicurative convenienti. Sono state ben 45 le denunce formalizzate che hanno innescato le indagini per contratti assicurativi grazie ai quali le vittime riuscivano a risparmiare dai 200 ai 500 euro, scoprendo poi di non avere alcuna copertura assicurativa. Un raggiro ricostruito nel dettaglio dagli uomini della compagnia dei carabinieri di Velletri che ha portato all’arresto del truffatore.