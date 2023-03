Velletri, tragedia sul Ponte Rosso: 75enne travolto e ucciso da un autoarticolato

Erano le 17 di oggi pomeriggio, venerdì 24 marzo, quando al civico 34 di via Roma, sul Ponte Rosso di Velletri si è verificato un drammatico incidente, un 75enne del posto, S.Q., stava attraversando la strada, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è stato travolto da un autoarticolato.

Pedone travolto da un autoarticolato

L’uomo è stato schiacciato dalla motrice del mezzo sotto al quale è rimasto incastrato. È stato necessario l’intervento della 27 A dei Vigili del distaccamento di Velletri, per riuscire a tirare fuori il 75enne. Nonostante la celerità dell’intervento e la corsa dei sanitari del 118, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I medici accorsi hanno potuto solo constatarne il decesso.

A svolgere i rilievi utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Velletri che oltre a svolgere gli accertamenti peritali hanno anche dovuto gestire la considerevole mole di auto che sono rimaste bloccate a causa del sinistro. Code interminabili di conducenti che hanno dovuto aspettare che i soccorritori ultimassero le attività.

Salma del 75enne a disposizione del magistrato

Ora la salma sarà posta a disposizione del magistrato di turno presso il Tribunale di Velletri che stabilirà se svolgere eventuale esame autoptico o un esame esterno. Una indagine che solitamente viene effettuata al fine di avere un quadro chiaro di quali siano state le lesioni che hanno provocato la morte della vittima e aiuta gli investigatori a stabilire anche quale sia stata l’esatta dinamica.

Traffico paralizzato su via Roma

Tante le vetture che si trovavano sul posto al momento dell’incidente, anche in considerazione dell’orario in cui si è verificato, che solitamente è di rientro dal lavoro per tanti pendolari. In tanti hanno assistito impotenti alla sequenza dei fatti che hanno provocato il decesso dello sfortunato pensionato.