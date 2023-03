Paura a Roma, pullman dell’Esercito investe pedone sui binari del tram: 35enne in codice rosso

Paura ieri pomeriggio a Roma dove un pedone, l’ennesimo purtroppo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il ragazzo, di 35 anni, stava attraversando la strada quando è stato investito da un pullman dell’esercito italiano. Immediati i soccorsi con il giovane che è stato trasportato in codice rosso in Ospedale.

Pedone investito in Via Prenestina a Roma mercoledì 22 marzo 2023

L’investimento è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 22 marzo 2023, sulla Via Prenestina all’altezza del civico 51 intorno alle ore 17.00. In fase di ricostruzione l’esatta dinamica del sinistro: da quanto si apprende il 35enne stava attraversando la strada quando, sulla sede tramviaria, è avvenuto l’impatto con il pullman dell’esercito italiano che stava transitando in quel momento. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 e il personale della Polizia Locale di Roma Capitale. Il pedone è stato portato al Pronto Soccorso dove è stato refertato come detto in codice rosso (per dinamica, ndr).

Le condizioni di salute del 35enne investito a Roma sulla Via Prenestina ieri

Nonostante lo choc e le ferite per l’accaduto, le condizioni del ragazzo investito sarebbero buone. Secondo le informazioni disponibili il giovane non avrebbe riportato serie conseguenze e già oggi potrebbe essere dimesso dall’Ospedale San Giovanni.

Disagi al traffico e al trasporto pubblico ieri nella Capitale

L’episodio ha provocato diverse ripercussioni alla viabilità della zona considerando che a seguito dell’investimento la circolazione del mezzo pubblico (interessate le linee tram 5-14-19) è rimasta interrotta fino alle 19.00 per permettere i rilievi. Ad operare in tal senso sono stati i caschi bianchi del gruppo Prenestino. Attivato, per sopperire al momentaneo blocco, un bus navetta tra Porta Maggiore e largo Preneste. Sempre ieri invece uno scontro auto scooter ha provocato la morte di una donna di 56 anni sulla Flaminia e qualche ora prima un altro incidente mortale si era verificato lungo la Via Pontina Vecchia tra Ardea e Pomezia. Si allunga così il lunghissimo elenco di sinistri sulle strade della Capitale e della Provincia che continuano a rivelarsi oltremodo pericolose.

