Alcuni lati emotivi del segno zodiacale dello scorpione

Chi nasce tra il 23 ottobre e il 21 novembre appartiene al segno zodiacale dello Scorpione. Insieme ai Pesci e al Cancro è un segno d’acqua, ma, a differenza di questi ultimi, lo Scorpione ha tratti caratteriali molto netti. Chi appartiene a questo segno si presenta come una persona estremamente forte e indipendente, al punto da poter risultare, a chi non lo conosce a fondo, anche prepotente. Ma è semplicemente la natura decisa che lo spinge a proseguire per la sua strada incurante di quello che lo circonda e delle idee altrui. Ha un senso del dovere estremamente spiccato e, una volta che avrà deciso quali sono gli obiettivi che intende perseguire, non si fermerà fino al raggiungimento di essi.

Scorpioni sono forti e indipendenti

I nati sotto questo segno hanno, pertanto, un carattere estremamente forte, ma sono anche indipendenti e hanno una personalità solitamente carismatica che induce gli altri a seguirli nelle decisioni. Possono sembrare persone lontane dalle emozioni. Ma così non è. Sono solo capaci di nasconderle molto bene, d’altro canto per loro la vita privata è uno spazio nel quale non fare entrare nessuno o, comunque, solo pochi eletti.

Affrontano le sfide con determinazione

Ma a fronte di una viva curiosità che li spinge anche verso comportamenti estremi, la capacità di affrontare le sfide con determinazione, risolutezza e grandi capacità intuitive, non sono certo privi di emotività per quanto tendano a manifestare il meno possibile i propri sentimenti. Apparentemente distaccati sembrano quasi freddi, incapaci di farsi travolgere dalle emozioni. Si tratta, però, di una maschera che serve loro per proteggersi.

Nonostante tengano la loro emotività nascosta hanno una sensibilità spiccata

Come tutti i segni d’acqua, anche lo Scorpione ha una vita emotiva molto viva, alimentata da tratti sensitivi e ricettivi. Tra i segni è uno di quelli che riesce più facilmente a capire lo stato d’animo del suo interlocutore, essendo dotato di grande empatia. Una caratteristica che lo aiuta a interpretare l’atteggiamento degli altri e che gli dà anche uno strumento da utilizzare nei confronti di eventuali ‘nemici’, riuscendo a individuare istintivamente i punti deboli.

In cerca di sentimenti intensi sanno essere dolci e anche fedeli

Continuamente alla ricerca di forti emozioni, è dotato di una grande passionalità e intensità di sentimenti. La sua energia è tale da rendere difficile stargli vicino, anche perché proprio per la sua natura irrequieta non ama adagiarsi in un rapporto lineare. Allora è possibile che cerchi di ‘animarlo’ anche se questo significa… complicarlo. Nonostante tutto e nonostante la fama che gli è attribuita di grande amatore sempre in cerca di sesso, lo Scorpione è un segno estremamente fedele. Quando ama non ha interesse che per la sua dolce metà. Resta il fatto che non si lascia andare a grandi sentimentalismi, essendo molto concreto, ma questo non toglie che sia dolce, estremamente passionale e anche premuroso nei confronti della persona che ama. Quest’ultima ha come unica arma quella di trattare il suo scorpioncino con la dolcezza che, puntualmente, lo farà capitolare.

Lo Scorpione può diventare pericoloso tirando fuori tutti i suoi lati peggiori

Con il loro pungiglione sono sempre pronti ad attaccare, bisogna prestare attenzione soprattutto se i nati sotto questo segno si trovano in una condizione di non equilibrio. In questo caso, infatti, lo Scorpione potrebbe tirare fuori tutti i suoi lati peggiori. Diventare vendicativo, invidioso e anche distruttivo. Occorre sempre tenere a mente che la loro sagacia li rende dei grandi manipolatori, ma si tratta di una eventuale arma alla quale ricorrono solo in condizioni estreme, perché lo Scorpione in equilibrio non è interessato a gestire gli altri e tende sempre ad utilizzare la strada del.. distacco.