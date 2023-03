Alessandra, chi è il corteggiatore di Luca a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Alessandra è una delle prime ragazze con le quali Luca, il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne, è uscito per il suo appuntamento al buio di inizio trono al dating show di Maria De Filippi. La ragazza è timida, ma anche allegra, simpatica. Sembrerebbe aver fatto molto colpo su di lui, vediamo come è andata.

Luca Daffrè, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Alessandra di Uomini e Donne: la prima esterna con Luca

Alessandra è una ragazza semplice: ”Quello che mi ha colpito di lei è la semplicità, la purezza e la bellezza. Anche molto timida, ma questo non vuol dire che non abbia carattere”. Alessandra ha 28 anni e ha detto sin da subito di essere di Milano, anche se negli ultimi anni non ci è stata molto tempo. Ha viaggiato molto nei suoi ultimi anni, in particolare in Centro America e in Indonesia. La sua prima esterna pare sia andata molto bene con l’affascinante Luca, il quale l’ha messa subito a suo agio. Alessandra e Luca si sono visti su di un prato, con una pizza e una birra, e hanno iniziato a mettersi a nudo uno davanti all’altra. Certo, l’emozione non è mancata, dal momento che la prima esterna è sempre la più difficile. Alessandra era visibilmente emozionata, e ha detto di sentirsi un po’ insicura e di temere la competizione con le altre ragazze. Ma Luca ha detto, dall’inizio, che proprio la semplicità è la prima virtù che cerca nella sua ipotetica ragazza.

Ragazza semplice, buona la prima

Alessandra si è giocata molto bene le sue carte, e pare abbia fatto molto colpo su Luca. Il tronista è molto contento di come è iniziata la sua esperienza e si è detto molto propositivo rispetto a questa nuova conoscenza con la bella e simpatica Alessandra. Chissà come andrà a finire tra di loro?