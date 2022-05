Bonus Spesa 2022 da 40€ al mese: come funziona e come si richiede

Bonus Spesa. Sono stati confermati molti bonus per il mese di maggio e, inoltre, in alcuni Comuni è possibile anche ottenere fino a 800 euro a famiglia. Oltre a questi casi fortunati, in tutto il resto d’Italia, grazie alla Carta degli Acquisti, ai cittadini spetterebbero fino a 40 euro al mese per sempre per poter fare la spesa. Come fare per averli? Vediamo insieme i dettagli dell’agevolazione.

Come richiedere il bonus spesa

La domanda per richiedere il bonus, la si presenta esclusivamente tramite procedura online, tuttavia per ottenere le agevolazioni e i bonus spesa 2022, mediante la Carta degli Acquisti, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Tra questi c’è sicuramente il limite delle soglie ISEE: se il nucleo familiare presenta un reddito basso, allora potreste, ad esempio, aver diritto a sconti e agevolazioni sugli acquisti nei supermercati, nelle farmacie e persino per pagare le bollette.

Leggi anche: Bonus Vacanze Under 36 senza Isee: come si richiede e come funziona

Cos’è la Carta degli Acquisti

Andiamo per ordine e partiamo subito dalla rinomata Carta degli Acquisti: un bonus che vi permette di ottenere fino ad un massimo di 40 euro ogni mese per poter fare la spesa, e questo per sempre. La domanda è: come funziona? In molti la conoscono anche come Social Card, ma il concetto rimane lo stesso.

I requisiti

Ogni mese verrà erogato un contributo utile per pagare le bollette oppure per fare la spesa di tipo alimentare. La Carta spetta a:

i cittadini con più di 65 anni;

le famiglie in difficoltà con bambini di età inferiore ai 3 anni.

Oltre a queste due tipologie di categorie specifiche, come già anticipato, c’è bisogno di soddisfare i requisiti ISEE per poter ottenere il vostro bonus spesa da 40 euro.

Reddito e Isee

Il reddito richiesto agli anziani e alle famiglie con bambini non deve essere superiore a 7.120,39 euro, che sale a 9.493,86 solamente per gli over 70. Per quanto riguarda, invece, il patrimonio mobiliare, questo, invece, non deve essere superiore a 15.000 euro.

Altre specifiche

Ovviamente, è opportuno essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro europeo, oppure un regolare permesso di soggiorno. Infine, requisito essenziale anche l’intestazione di utenze elettriche e del gas. La Carta degli Acquisti può essere richiesta online, tramite la piattaforma ufficiale del Mef.