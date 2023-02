Buon Martedì Grasso, Carnevale 2023: frasi e immagini divertenti per WhatsApp e Facebook

Buon Martedì Grasso 2023 a tutti con le migliori frasi ed immagini divertenti pronte per essere inviate ad amici e parenti tramite WhatsApp e Facebook Messenger. Ma cos’è il martedì grasso e perché si festeggia proprio oggi martedì 21 febbraio 2023? Il martedì grasso è la festa che chiude la settimana “grassa”, il periodo più importante del Carnevale che dura dal giovedì grasso al martedì successivo (quest’anno dal 5 al 21 febbraio). In questa occasione si è soliti inviarsi e scambiare messaggi di auguri con amici, parenti e familiari, soprattutto quest’anno per via della pandemia moltissimi utenti si inviare sms, messaggi di testo e immagini simpatiche su applicazioni come WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram e per questo motivo la redazione de Il Corriere della Città ha pensato di raccogliere le migliori frasi, aforismi e citazioni famose per mandare messaggi di auguri simpatici e gioiosi.

Carnevale 2023, le migliori frasi da inviare per martedì grasso

Partiamo con qualche citazione famosa. L’idea è sempre quella di prendere spunto dai consigli sotto riportati e aggiungerci un tocco personale in modo da rendere i propri messaggi di auguri ancora più speciali.

L’umanità si prende troppo sul serio. È il peccato originale del mondo. Se l’uomo delle caverne fosse stato capace di ridere, la storia sarebbe stata diversa. (Oscar Wilde)

A Carnevale si conosce chi ha la gallina grassa. (Proverbio)

Carnevale a casa d’altri, Pasqua a casa tua, Natale in corte (Proverbio)

Carnevale al sole, Pasqua molle. (Proverbio)

Carnevale o Quaresima, per me è la medesima. (Proverbio)

Chi è nato di Carnevale, non ha paura dei brutti musi. (Proverbio)

Da Natale a Carnevale non c’è vigilia da osservare, se San Mattia non appare. (Proverbio)

Frasi per Carnevale 2023, i messaggi per il martedì grasso

Vediamo ancora altri esempi. Ecco qualche altra frase da allegare ai vostri messaggi da inviare ad amici, parenti, conoscenti o magari colleghi di lavoro.

Il Carnevale al sole, la Pasqua al fuoco. (Proverbio)

L’amore di Carnevale muore in Quaresima. (Proverbio)

Mentre gli altri si sollazzano nel Carnevale, a’ poveri tocca faticare per vivere. (Proverbio)

Natale senza danari, Carnevale senz’appetito, Pasqua senza devozione. (Proverbio)

Festa di contestazione, di rottura, di rigenerazione sociale vissuta in un tempo ciclico di morte e di resurrezione, d’annientamento e di rinascita, il Carnevale esprime anche la voce dei gruppi sociali inferiori e l’opposizione della cultura popolare alle forme e alle immagini della cultura ufficiale. (Piero Camporesi)

Frasi per Carnevale 2023, idee per i messaggi da mandare per martedì grasso martedì 21 febbraio

Ma non finisce qui. Chiudiamo con altri sei frasi da utilizzare per i vostri WhatsApp.

E’ come un cardo senza sale, far col marito il Carnevale. (Proverbio)

Tutti i cibi in Quaresima fan male, a chi abusò di tutti in Carnevale. (Proverbio)

Non c’è carnevale senza la luna di febbraio. (Proverbio)

Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto. (Alexandre Dumas)

Carnevale tutte le feste fa ritornare! (Proverbio)

L’uso, comune a tutte le lingue europee, della parola persona per indicare l’individuo umano è, senza saperlo, pertinente: persona significa, infatti, la maschera di un attore, e in verità nessuno si fa vedere com’è; ognuno, invece, porta una maschera e recita una parte. (Schopenhauer)

