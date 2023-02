Auguri San Faustino 2023: le frasi più belle e simpatiche da inviare agli amici single

San Valentino è passato e tutti coloro che non sono in una coppia o non sono innamorati non hanno potuto festeggiare, ma niente paura! Sapevate che esiste anche la festa dei single? Cade il 15 di febbraio ed è dedicata a chi non ha una dolce metà al proprio fianco, per scelta oppure no, ma ha comunque voglia di festeggiare! Ecco le frasi più belle da inviare ai vostri amici per gli auguri.

Auguri San Faustino 2023

Sapete perché San Faustino è il protettore dei single? Deriva tutto da una credenza popolare che si rifà all’etimologia latina del suo nome “Faustus”, che vuol dire “propizio, fortunato”. Questo vuol dire che, il giorno dopo San Valentino, è il momento giusto per trovare l’anima gemella per chi non ha potuto festeggiare il giorno prima. Si tratta di una sorta di giorno del riscatto, in contrapposizione alla festa degli innamorati. Secondo la tradizione medievale, inoltre, San Faustino era colui che aiutava le dame a trovare il loro amore. Quindi, la tradizione si è tramandata fino ad oggi e secondo le credenze popolari, aiuta tutti i single a trovare l’anima gemella.

Le frasi più belle da inviare gli amici single

Avete degli amici single in cerca dell’amore, oppure che stanno bene così? Volete dedicare un pensiero carino a voi stessi o da condividere sui social? Niente paura, vi aiutiamo noi! Ecco le frasi più belle e divertenti da inviargli, per strappar loro un sorriso e farli divertire durante questa ricorrenza.

Per ottenere il mio cuore si sarebbero scatenate guerra in ogni dove, quindi ho deciso di fare un favore al mondo e rimanere single.

“Sei così in forma oggi! Sai perché? I single, quando tornano a casa, controllano il frigo e vanno a letto, mentre gli sposi vedono quello che c’è nel letto e poi si dirigono verso il frigo. Buona festa dei single!”

“Tu sei single per scelta… della natura. Auguri amico mio!”

“Single vuol dire più libertà! I più cari auguri a tutti!”

“Essere single è meglio che essere in coppia, uscire a cena e stare tutto il tempo a telefono: sono più soli loro di te! Auguri”

Sono single da una vita e non ho intenzione di cambiare, perderei la mia credibilità!

