Controlli e verifiche a Roma est: chiuso un minimarket, multe per i “furbetti” delle slot machine

Controlli nella zona est della Capitale da parte della Polizia Locale e della Polizia di Stato. Le verifiche, secondo quanto si apprende, hanno portato a diverse sanzioni nei confronti di alcune attività e alla chiusura di un minimarket.

Controlli della Polizia Locale nel VI Municipio

In particolare ieri pomeriggio i caschi bianchi hanno eseguito una serie di verifiche presso attività commerciali e pubblici esercizi nei quadranti di Finocchio e Colle Prenestino. Ad eseguire i controlli nel VI Municipio gli agenti del "Gruppo Torri".

Finocchio

Nella prima zona le pattuglie hanno apposto i sigilli ad un minimarket per non aver ottemperato ad una determinazione del municipio territorialmente competente, che prevedeva la sospensione dell’attività per mancanza di titoli amministrativi.

Colle Prenestino

Mentre per un’altra attività, a Colle Prenestino, sono scattate le sanzioni per un ammontare pari a 150 euro, in quanto all’interno sono state trovate in funzione le slot machine al di fuori delle fasce orarie consentite, secondo quanto stabilito da apposita ordinanza sindacale.

Il bilancio dei controlli