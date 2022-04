Abusivismo edilizio a Cisterna: sequestrate case, piscine e stalle per cavalli

abusivismo edilizio è nel mirino della legge ormai da tre mesi: a occuparsene è la Polizia Locale di 8 le persone denunciate: per loro scatteranno procedimenti penali e amministrativi. Questi ultimi comporteranno la demolizione di quanto costruito in modo illecito. Nello specifico è stata scoperta un’area di circa un ettaro di pertinenza dello stabilimento che, oltre ad aver subito un’importante trasformazione urbanistica, è stata adibita anche a discarica di rifiuti di vario genere. Tale area è stata sequestrata e messa a disposizione della magistratura. L’è nel mirino della legge ormai da: a occuparsene è la Polizia Locale di Cisterna di Latina . Sono giàle persone denunciate: per loro scatteranno procedimenti penali e amministrativi. Questi ultimi comporteranno la demolizione di quanto costruito in modo illecito. Nello specifico è stata scoperta un’area di circa un ettaro di pertinenza dello stabilimento che, oltre ad aver subito un’importante trasformazione urbanistica, è stata adibita anche a discarica di rifiuti di vario genere. Tale area è statae messa a disposizione della magistratura.

Abusivismo edilizio: il problema dell’urbanizzazione selvaggia

Ancora, in due ampie zone sono state trovate delle costruzioni anche piuttosto grandi, costituite da abitazioni, piscina, stalle per cavalli e dependance, il tutto edificato in assenza dei necessari titoli edilizi. Alcune costruzioni sono state sequestrate al fine di evitare che sia usate e completate e i responsabili sono stati denunciati in stato di libertà. Ancora, i vigili hanno posto particolare attenzione alla cosiddetta urbanizzazione selvaggia. Reato questo non poco grave in quanto comporta una modifica permanente del territorio e spesso una compromissione dell’originario assetto ambientale di difficile ripristino. Chi si rende colpevole di tali condotte rischia sanzioni pesantissime, che spesso comportano la perdita della proprietà degli immobili e, infine, la demolizione d’ufficio degli abusi, con recupero delle spese sui responsabili.