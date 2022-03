Addio a Poldo, il cinghiale “domestico” di Roma Nord: abbattuto senza pietà

Si chiamava Poldo ed era stato adottato dai vari residenti di Vigna Clara, nella parte nord di Roma. Il nome era stato dato come segno di affetto, proprio perché l’animale era sì selvatico ma pacifico e amato. Insomma, l’ennesimo cinghiale che di questi tempi si aggira nella Capitale. L’ennesimo cinghiale ucciso. E’ accaduto sabato: Poldo è stato narcotizzato, portato via e successivamente abbattuto. Si è preferito ammazzarlo piuttosto che garantire il suo benessere e trovare il modo di immetterlo nuovamente in natura.

Cinghiale ucciso: Roma piange Poldo

Così afferma Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani: “Chiederemo l’autopsia dell’animale, pretendiamo le indagini per scoprire i responsabili. Al Sindaco, Roberto Gualtieri e al Presidente della Regione, Nicola Zingaretti chiediamo lo stop del loro Protocollo “ammazzacinghiali”! Ci rivolgiamo a Voi, al vostro buon senso, affinché i piani di contenimento della fauna selvatica si orientino verso sistemi di immunocontraccezione efficaci e rispettosi della vita stessa degli ungulati. Il vaccino è già stato utilizzato con buoni risultati in progetti che hanno coinvolto i cervi negli Stati Uniti e cinghiali in cattività nel Regno Unito.

Leggi anche: Roma, ‘Open Day’ senza prenotazione per la nuova Carta d’Identità elettronica in 7 Municipi: ecco quali

Non è la prima volta