Roma, ‘Open Day’ senza prenotazione per la nuova Carta d’Identità elettronica in 7 Municipi: ecco quali

Carta di identità elettronica senza prenotarsi: è realtà e accadrà il 2 aprile, sabato, in alcuni municipi. Nello specifico di tratta del I, III, IV, VI, VIII, XI, XIII di Roma. Quindi non servirà appuntamento, basterà presentarsi muniti di fototessera, carta di pagamento elettronico e vecchio documento. Scopriamo qualche altra info.

Open Day Carta di Identità elettronica: dove e quando

Per prima cosa la fascia oraria è quella che va dalle 8.30 alle 14.00 per quanto riguarda il Municipio I e il Municipio XIII (sedi di via Petroselli 50 e via Aurelia 470). Per il Municipio XI, a via Portuense 579, saranno aperti dalle 8.30 alle 15.30. Invece ci saranno delle aperture straordinarie dalle 8.30 alle 16.30 nelle sedi di:

via Fracchia (municipio III);

via Rivisondoli 2 (municipio IV);

via Duilio Cambellotti 11 (municipio VI);

via Benedetto Croce 50 (municipio VIII).

Inoltre è prevista un’apertura straordinaria dei tre chioschi a Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: si parla di domenica dalle 8.30 alle 12.30.

Leggi anche: Angelina Jolie fa visita i bambini ucraini dell’ospedale Bambino Gesù di Roma

Parla Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio

“Dopo l’apertura degli ex Punti di Informazione Turistica, il piano di rafforzamento delle CIE che stiamo implementando per ridurre i tempi di attesa fa un ulteriore passo in avanti, grazie all’impegno dei Municipi e del personale di Roma Capitale. Nelle prossime settimane organizzeremo Open Day in altri Municipi, questo ci consentirà di rendere l’opportunità capillare in tutto il territorio cittadino portando il servizio anche nelle aree più lontane dal centro”queste le parole di Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Leggi anche: Maltempo e neve a Roma e nel Lazio, è ancora allerta meteo: le previsioni di venerdì 1° aprile