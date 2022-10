Atac assume 350 autisti: requisiti e come candidarsi

Nuove assunzioni in Atac. L’Azienda rende noto di aver avviato la procedura per selezionare, ai fini dell’assunzione, di 350 autisti che andranno a comporre un bacino di candidati dai quali poi si pescherà per andare, di volta in volta, ad implementare l’organico a seconda delle esigenze del momento. Le assunzioni riguarderanno il biennio 2023/2024. Vediamo dunque tutti i dettagli di questo nuovo bando.

Come funziona il nuovo bando Atac

l’azienda biennio 2023/24. dal qualeattingerà per le assunzioni relative al4. Le assunzioni dei conducenti per il prossimo biennio avverranno pertanto impiegando le candidature selezionate e costituenti tale bacino: di volta in volta ATAC assumerà’ “pescando” dal bacino i quantitativi di conducenti necessari in funzione delle esigenze di esercizio. I 350 candidati selezionati andranno a comporre come detto un bacino

La nota dell’azienda

Spiega Atac in una nota:

“E’ il primo passo della strategia che ATAC sta costruendo in vista del prossimo anno, quando partirà il nuovo piano industriale che rinnoverà e rilancerà l’azienda”.

I requisiti

Per partecipare al bando l’Azienda specifica che occorrerà essere in possesso di alcuni requisiti specifici quali:

Avere compiuto i 21 anni di età; Avere un’ottima conoscenza della lingua italiana; Essere in possesso di regolare documento di Patente di Guida di categoria D Essere in possesso di CQC Persone in corso di validità Avere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza Media).

Inoltre Atac terrà conto di ulteriori requisiti preferenziali come:

Esperienza almeno biennale come conducente in Società di TPL o nel settore Gran Turismo;

Essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (5 anni) o titolo di studio superiore;

Essere residente nella Provincia di Roma;

Avere la patente di guida della categoria E in corso di validità.

Come partecipare all’offerta di lavoro dell’Atac

Ma come si può partecipare al nuovo bando Atac? L’iscrizione alla selezione può avvenire esclusivamente mediante la compilazione di tutti i campi del form on line (disponibile qui) dalle ore 00.01 del giorno 03 ottobre ed entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 17 ottobre 2022. Per candidarti clicca qui oppure, per conoscere tutti i dettagli del bando, le modalità del processo di selezione (colloquio, prova di guida, ecc.) nonché tutti i dettagli sulle assunzioni da parte di Atac clicca qui.

