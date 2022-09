”Una vettura è venuta a mancare”, i necrologi mattutini di Atac per le corse mancate

Atac. Un tweet che ha il macabro sapore di un necrologio: “Una vettura è venuta a mancare”, a cui verrebbe da aggiungere: ”Ne da il triste annuncio InfoAtac”. Questo il messaggio tragicomico apparso questa mattina sulla pagina ufficiale Atac in risposta a un utente in attesa di un autobus che non passava mai (novità?).

Certo, nulla di nuovo, per i cittadini della Capitale, ma nel botta e risposta – c’è da ammetterlo, rapido – le cose hanno subito preso la piega di un giallo. Infatti, la trama sembra essere proprio quella: un bus scomparso, un cittadino in difficoltà e, per ultimo, la morte di un bus Atac. Insomma, un caso da Maigret, o meglio, per affidarsi ad un nostrano espatriato, un caso da tenente Colombo.

Alla prima richiesta di informazioni, Atac si era mantenuta sul vago, facendo insospettire l’utente che chiedeva: ”Siete sicuri che è in vigore orario invernale? Ammesso che la partenza precedente sia stata effettuata alle 917, 30 minuti tra una vettura e l’altra come li definite? C’è un motivo che potete condividere? Grazie”.

Ma poi, la tragica rivelazione: ”Buongiorno. Una vettura è venuta a mancare”. Il caso, poi, si infittisce, perché l’utente in questione, aggiunge: ”Veramente sono saltate due corse 927 e 938, quindi almeno due vetture hanno spirato. sono passati 4 bus del 90, 2 del 93, 1 del 350 e dalle 927 non si vede un 80, con le altre persone qui festeggiamo i 30m di attesa. Siete sicuri che alle 948 è partito? Qui non si vede nulla”.

Dunque, probabilmente non una, ma due morti. Cosa sarà successo? Chi sarà il killer? Il maggiordomo o la segreteria? Gli indizi sono scarsi, e gli investigatori hanno una bella gatta da pelare per le mani.